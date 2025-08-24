"Мрія здійснилася": Анна Трінчер купила собі BMW за понад 4 мільйони гривень (фото)

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Анна Трінчер купила BMW

Судячи з відео, зірка придбала BMW X6 (G06) в чорному кольорі. Це може бути комплектація xDrive40i або M60i, залежно від оснащення.

Вартість такого авто в Україні стартує приблизно від 4,2 млн грн (екв. близько 105 тисяч доларів), а в топовій комплектації може перевищувати 5 мільйонів гривень.

Анна Трінчер купила BMW (фото: bmw.ua)

Виконавиця зізналася, що це був подарунок собі до дня народження, який вона відсвяткувала 3 серпня, і підкреслила, наскільки важливо робити щось значуще для себе.

"Я памʼятаю, як мріяла про першу машину. Чекала, уявляла цей момент. І це справжнє диво - коли здійснюються твої мрії. Зараз, після довгого шляху трансформацій, переосмислень і відродження, я можу впевнено сказати: подарунки від інших ніколи не зрівняються з тим, що ти даруєш собі сам. Я купила машину. Саме ту, яку хотіла. Ця машина - моя нагорода за те, що колись я обрала свій шлях і не зійшла з нього, як би не було важко", - написала Трінчер.

Знаменитість також додала, що попереду в неї ще багато нових викликів та великих планів, тож на досягнутому зупинятися не збирається.

Нагадаємо, першим автомобілем виконавиці був Porsche Macan, який у 2023 році їй подарував тодішній чоловік Олександр Волошин.

Вартість авто становила понад 2,5 мільйона гривень (близько 70 тисяч доларів).

Анна Трінчер та Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Тоді співачка перефарбувала Porsche в яскравий помаранчевий колір, підкресливши свій яскравий стиль.