ua en ru
Нд, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Музикант гурту "Жадан і Собаки" мобілізувався до лав Нацгвардії

Неділя 06 липня 2025 18:07
UA EN RU
Музикант гурту "Жадан і Собаки" мобілізувався до лав Нацгвардії Віталій Бронішевський (фото: facebook.com/vitaliy.bronishevskiy)
Автор: Іванна Пашкевич

Барабанник гурту "Жадан і Собаки" Віталій Бронішевський приєднався до лав Національної гвардії України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку музикантів.

До повідомлення гурт додав світлину Віталія у формі. Наразі він проходить військовий вишкіл.

"Ми зі свого боку сердечно вітаємо нового бійця "Хартії" і чекаємо на Вєталя в підрозділі. Тішимось, що він знову буде з нами, і закликаємо вас побажати Віталіку удачі та витримки", - написали учасники колективу.

Музикант гурту &quot;Жадан і Собаки&quot; мобілізувався до лав НацгвардіїВіталій Бронішевський (фото: facebook.com/vitaliy.bronishevskiy)

До слова, лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан також проходить службу у 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія".

Він вступив до лав бригади в червні 2024 року разом з учасниками гурту.

Спочатку артист пройшов базову військову підготовку, а потім був призначений на посаду штаб-сержанта другої категорії в секції цивільно-військового співробітництва.

Музикант гурту &quot;Жадан і Собаки&quot; мобілізувався до лав НацгвардіїСергій Жадан (фото: instagram.com/p/DLxBfqPN_jy)

В рамках своїх обов'язків він займається комунікацією всередині бригади та з цивільним населенням, а також підтримує медіапроєкт "Радіо Хартія".

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу Мобілізація в Україні
Новини
Росія б'є по ТЦК: у ЗСУ пояснили мету ворога і чи є загроза нових атак
Росія б'є по ТЦК: у ЗСУ пояснили мету ворога і чи є загроза нових атак
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників