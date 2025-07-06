Музыкант группы "Жадан и Собаки" мобилизовался в ряды Нацгвардии
Барабанщик группы "Жадан и Собаки" Виталий Бронишевский присоединился к рядам Национальной гвардии Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу музыкантов.
К посту группа добавила фотографию Виталия в форме. Сейчас он проходит военную подготовку.
"Мы со своей стороны сердечно приветствуем нового бойца "Хартии" и ждем Виталя в подразделении. Радуемся, что он снова будет с нами, и призываем вас пожелать Виталику удачи и выдержки", - написали участники коллектива.
Виталий Бронишевский (фото: facebook.com/vitaliy.bronishevskiy)
К слову, лидер группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан также проходит службу в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия".
Он вступил в ряды бригады в июне 2024 года вместе с участниками группы.
Сначала артист прошел базовую военную подготовку, а затем был назначен на должность штаб-сержанта второй категории в секции гражданско-военного сотрудничества.
Сергей Жадан (фото: instagram.com/p/DLxBfqPN_jy)
В рамках своих обязанностей он занимается коммуникацией внутри бригады и с гражданским населением, а также поддерживает медиапроект "Радио Хартия".
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