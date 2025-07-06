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Музикант гурту "Жадан і Собаки" мобілізувався до лав Нацгвардії

Віталій Бронішевський (фото: facebook.com/vitaliy.bronishevskiy)
Автор: Іванна Пашкевич

Барабанник гурту "Жадан і Собаки" Віталій Бронішевський приєднався до лав Національної гвардії України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку музикантів.

До повідомлення гурт додав світлину Віталія у формі. Наразі він проходить військовий вишкіл.

"Ми зі свого боку сердечно вітаємо нового бійця "Хартії" і чекаємо на Вєталя в підрозділі. Тішимось, що він знову буде з нами, і закликаємо вас побажати Віталіку удачі та витримки", - написали учасники колективу.

Віталій Бронішевський (фото: facebook.com/vitaliy.bronishevskiy)

До слова, лідер гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан також проходить службу у 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія". 

Він вступив до лав бригади в червні 2024 року разом з учасниками гурту. 

Спочатку артист пройшов базову військову підготовку, а потім був призначений на посаду штаб-сержанта другої категорії в секції цивільно-військового співробітництва. 

Сергій Жадан (фото: instagram.com/p/DLxBfqPN_jy)

В рамках своїх обов'язків він займається комунікацією всередині бригади та з цивільним населенням, а також підтримує медіапроєкт "Радіо Хартія". 

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