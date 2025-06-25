"Навіть написав йому". Відомий актор чесно відповів, що думає про успіх Козловського

Що думає про успіх Козловського

Актор щиро тішиться успіхам артиста. Хоча вони давно особисто не спілкувалися, але завершення судових баталій з Кондратюком порадувало його. Він навіть написав співаку повідомлення з привітанням.

"Я дуже зрадів. Віталік постійно працював над собою. І він дійшов зараз до цього сам. Він зробив це. Я навіть написав йому повідомлення (хоча ми вже давно не спілкувались), що я дуже щасливий тим, що нарешті він віддав гроші й відчепився від свого минулого продюсера", - поділився Сергій.

Сергій Кисіль про Козловського (фото: пресслужба актора)

Що думає про Кондратюка

Згадуючи досвід в "Караоке на Майдані", Кисіль зізнався, що не мав якогось активного спілкування з ведучим програми.

"Ми спілкувалися не дуже часто. По декілька речень і все". - поділився він.

Проте, гадає, як продюсер він жорсткий з огляду на історію з Козловським.

"У нього було дуже багато артистів, але їхні імена досі невідомі", - додав актор.

Яким був Козловський раніше

Сергій із теплом згадав спільні гастролі зі співаком, які відбулися близько 20 років тому. Він відзначив високий рівень професіоналізму та відданості Віталія.

"Ми об'їздили, здається, 26 міст за 27 днів. Я вже точно не пам'ятаю, це було 20 років тому. Навіть тоді паралельно, здається, готувався до "Танцюють всі" чи "Танці з зірками". І от він вдень готувався до шоу, ставив танці, а після давав концерти. Віталік постійно працював над собою", - пригадав актор.

Сьогодні Кисіль щиро радіє за артиста, який наполегливо працює над собою.

"Ви подивіться, як він прекрасно виглядає, як виглядає його тіло", - додав він.

Яким був Козловський на початку кар'єри (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський чесно відповів, що думає про колишнього продюсера.

Зовсім нещодавно він виплатив усі борги Кондратюку та знову отримав можливість співати свої старі пісні.

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