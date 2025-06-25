"Даже написал ему". Известный актер честно ответил, что думает об успехе Козловского

Что думает об успехе Козловского

Актер искренне радуется успехам артиста. Хотя они давно лично не общались, но завершение судебных баталий с Кондратюком порадовало его. Он даже написал певцу сообщение с поздравлением.

"Я очень обрадовался. Виталик постоянно работал над собой. И он дошел сейчас до этого сам. Он сделал это. Я даже написал ему сообщение (хотя мы уже давно не общались), что я очень счастлив тем, что наконец-то он отдал деньги и отцепился от своего прошлого продюсера", - поделился Сергей.

Сергей Кисель о Козловском (фото: пресс-служба актера)

Что думает о Кондратюке

Вспоминая опыт в "Караоке на Майдані", Кисель признался, что не имел какого-то активного общения с ведущим программы.

"Мы общались не очень часто. По несколько предложений и все". - поделился он.

Однако, думает, как продюсер он жесткий, учитывая историю с Козловским.

"У него было очень много артистов, но их имена до сих пор неизвестны", - добавил актер.

Каким был Козловский раньше

Сергей с теплом вспомнил совместные гастроли с певцом, которые состоялись около 20 лет назад. Он отметил высокий уровень профессионализма и преданности Виталия.

"Мы объездили, кажется, 26 городов за 27 дней. Я уже точно не помню, это было 20 лет назад. Даже тогда параллельно, кажется, готовился к "Танцуют все" или "Танцы со звездами". И вот он днем готовился к шоу, ставил танцы, а после давал концерты. Виталик постоянно работал над собой", - вспомнил актер.

Сегодня Кисель искренне радуется за артиста, который упорно работает над собой.

"Вы посмотрите, как он прекрасно выглядит, как выглядит его тело", - добавил он.

Каким был Козловский в начале карьеры (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Напомним, ранее Виталий Козловский честно ответил, что думает о бывшем продюсере.

Совсем недавно он выплатил все долги Кондратюку и снова получил возможность петь свои старые песни.

Украинская версия "Пінаколади" быстро захватила пользователей и принесла артисту новую эру популярности.