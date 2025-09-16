"Навіть подумки опікується". Кошовий розповів, як зараз живе мама Зеленського
Давній друг Зеленського, актор та ведучий студії "Квартал 95" Євген Кошовий поділився спогадами про маму президент Риму Володимирівну, яка 16 вересня відзначила 75-річчя.
Якою була остання зустріч Кошового з мамою президента, розповідає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю проєкту "Сніданок з 1+1".
Що сказав Кошовий про маму Зеленського
Востаннє він спілкувався з батьками президента вже під час повномасштабної війни. Після одного з виступів артисти студії навідалися до них у гості.
"Кухня маленька. Звичайна квартира, в якій живе професор з жінкою", - прокоментував він.
Євген зазначив, що родина уважно стежить за ситуацією в країні, переживають за українців і, звісно, за Володимира.
"А Рима Володимирівна сидить, слухає і навіть подумки опікується своєю дитиною. Я думаю, що вона спілкується щодня. Вона знає, що він президент, вона знає, що він зайнятий, але він повинен мамі відповісти", - поділився він.
Мама Зеленського 2019 рік (скриншот)
Кошовий також розповів, що сказала мама Зеленського про його рішення піти в президенти.
"Колись вона сказала: "Женя, скажи, будь ласка, нащо?" Я відповів, що, по-перше, не можу сперечатися з Володимиром, по-друге, якщо він приймає рішення, то він знає, на що йде. Ну, ви ж там йому помагайте, вона казала", - розповів він.
Євген також звернувся до іменинниці зі зворушливим привітанням.
"Я дуже вдячний за те, що десь щось для себе виніс душевного з нашого спілкування, з наших зустрічей, за те, що у вас такий хороший син і дуже вдячний вам за його виховання, а йому - за своє. З Днем народження", - сказав він.
Що відомо про батьків Зеленського
Мама президента за освітою інженер. У молоді роки разом із чоловіком та маленьким сином поїхала з рідного Кривого Рогу на роботу до Монголії. Проте суворий клімат підірвав її здоров’я. Через чотири роки вони повернулися до міста.
Батько Олександр - науковець, доктором технічних наук і професор. Брав участь у будівництві гірничо-збагачувального комбінату та працював в економічному інституті. Має близько півтори сотні наукових публікацій.
