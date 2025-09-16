"Даже мысленно опекает". Кошевой рассказал, как сейчас живет мама Зеленского
Давний друг Зеленского, актер и ведущий студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поделился воспоминаниями о маме президент Риме Владимировне, которая 16 сентября отметила 75-летие.
Какой была последняя встреча Кошевого с мамой президента, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его интервью проекту "Сніданок з 1+1".
Что сказал Кошевой о маме Зеленского
Последний раз он общался с родителями президента уже во время полномасштабной войны. После одного из выступлений артисты студии наведались к ним в гости.
"Кухня маленькая. Обычная квартира, в которой живет профессор с женой", - прокомментировал он.
Евгений отметил, что семья внимательно следит за ситуацией в стране, переживают за украинцев и, конечно, за Владимира.
"А Рима Владимировна сидит, слушает и даже мысленно занимается своим ребенком. Я думаю, что она общается каждый день. Она знает, что он президент, она знает, что он занят, но он должен маме ответить", - поделился он.
Мама Зеленского 2019 год (скриншот)
Кошевой также рассказал, что сказала мама Зеленского о его решении пойти в президенты.
"Когда-то она сказала: "Женя, скажи, пожалуйста, зачем?" Я ответил, что, во-первых, не могу спорить с Владимиром, во-вторых, если он принимает решение, то он знает, на что идет. Ну, вы же там ему помогайте, она говорила", - рассказал он.
Евгений также обратился к имениннице с трогательным поздравлением.
"Я очень благодарен за то, что где-то что-то для себя вынес душевного из нашего общения, из наших встреч, за то, что у вас такой хороший сын и очень благодарен вам за его воспитание, а ему - за свое. С Днем рождения, - сказал он.
Что известно о родителях Зеленского
Мама президента по образованию инженер. В молодые годы вместе с мужем и маленьким сыном уехала из родного Кривого Рога на работу в Монголию. Однако суровый климат подорвал ее здоровье. Через четыре года они вернулись в город.
Отец Александр - ученый, доктором технических наук и профессор. Участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината и работал в экономическом институте. Имеет около полутора сотен научных публикаций.
