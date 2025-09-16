ua en ru
"Даже мысленно опекает". Кошевой рассказал, как сейчас живет мама Зеленского

Вторник 16 сентября 2025 19:48
UA EN RU
"Даже мысленно опекает". Кошевой рассказал, как сейчас живет мама Зеленского Мама Зеленского отметила 75-летие (скриншот из видео)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Давний друг Зеленского, актер и ведущий студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поделился воспоминаниями о маме президент Риме Владимировне, которая 16 сентября отметила 75-летие.

Какой была последняя встреча Кошевого с мамой президента, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его интервью проекту "Сніданок з 1+1".

Что сказал Кошевой о маме Зеленского

Последний раз он общался с родителями президента уже во время полномасштабной войны. После одного из выступлений артисты студии наведались к ним в гости.

"Кухня маленькая. Обычная квартира, в которой живет профессор с женой", - прокомментировал он.

Евгений отметил, что семья внимательно следит за ситуацией в стране, переживают за украинцев и, конечно, за Владимира.

"А Рима Владимировна сидит, слушает и даже мысленно занимается своим ребенком. Я думаю, что она общается каждый день. Она знает, что он президент, она знает, что он занят, но он должен маме ответить", - поделился он.

&quot;Даже мысленно опекает&quot;. Кошевой рассказал, как сейчас живет мама ЗеленскогоМама Зеленского 2019 год (скриншот)

Кошевой также рассказал, что сказала мама Зеленского о его решении пойти в президенты.

"Когда-то она сказала: "Женя, скажи, пожалуйста, зачем?" Я ответил, что, во-первых, не могу спорить с Владимиром, во-вторых, если он принимает решение, то он знает, на что идет. Ну, вы же там ему помогайте, она говорила", - рассказал он.

Евгений также обратился к имениннице с трогательным поздравлением.

"Я очень благодарен за то, что где-то что-то для себя вынес душевного из нашего общения, из наших встреч, за то, что у вас такой хороший сын и очень благодарен вам за его воспитание, а ему - за свое. С Днем рождения, - сказал он.


Что известно о родителях Зеленского

Мама президента по образованию инженер. В молодые годы вместе с мужем и маленьким сыном уехала из родного Кривого Рога на работу в Монголию. Однако суровый климат подорвал ее здоровье. Через четыре года они вернулись в город.

Отец Александр - ученый, доктором технических наук и профессор. Участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината и работал в экономическом институте. Имеет около полутора сотен научных публикаций.

