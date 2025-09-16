"Навіть подумки опікується". Кошовий розповів, як зараз живе мама Зеленського

Що сказав Кошовий про маму Зеленського

Востаннє він спілкувався з батьками президента вже під час повномасштабної війни. Після одного з виступів артисти студії навідалися до них у гості.

"Кухня маленька. Звичайна квартира, в якій живе професор з жінкою", - прокоментував він.

Євген зазначив, що родина уважно стежить за ситуацією в країні, переживають за українців і, звісно, за Володимира.

"А Рима Володимирівна сидить, слухає і навіть подумки опікується своєю дитиною. Я думаю, що вона спілкується щодня. Вона знає, що він президент, вона знає, що він зайнятий, але він повинен мамі відповісти", - поділився він.

Мама Зеленського 2019 рік (скриншот)

Кошовий також розповів, що сказала мама Зеленського про його рішення піти в президенти.

"Колись вона сказала: "Женя, скажи, будь ласка, нащо?" Я відповів, що, по-перше, не можу сперечатися з Володимиром, по-друге, якщо він приймає рішення, то він знає, на що йде. Ну, ви ж там йому помагайте, вона казала", - розповів він.

Євген також звернувся до іменинниці зі зворушливим привітанням.

"Я дуже вдячний за те, що десь щось для себе виніс душевного з нашого спілкування, з наших зустрічей, за те, що у вас такий хороший син і дуже вдячний вам за його виховання, а йому - за своє. З Днем народження", - сказав він.



Що відомо про батьків Зеленського

Мама президента за освітою інженер. У молоді роки разом із чоловіком та маленьким сином поїхала з рідного Кривого Рогу на роботу до Монголії. Проте суворий клімат підірвав її здоров’я. Через чотири роки вони повернулися до міста.

Батько Олександр - науковець, доктором технічних наук і професор. Брав участь у будівництві гірничо-збагачувального комбінату та працював в економічному інституті. Має близько півтори сотні наукових публікацій.