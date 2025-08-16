UA

"Не готувала і не прибирала". Геллі Беррі висміяла колишнього за слова про їхній шлюб

Колишній Геллі Беррі шокував словами про їхній шлюб (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

59-річна Геллі Беррі опинилася в центрі уваги соцмереж. Причиною стали слова її колишнього чоловіка, ексбейсболіста Девіда Джастіса, який вирішив "пролити світло" на їхнє розлучення.

РБК-Україна розповідає, якими словами здивував спортсмен та що відповіла акторка.

Що сказав колишній Геллі Беррі

Джастіс, з яким акторка перебувала у шлюбі з 1993 по 1997 рік, поділився думками про причини розриву в одному з американських подкастів.

У них не склалися стосунки через декілька причин: постійну зайнятість Геллі та його традиційні погляди на шлюб. Він вважав, що "гарна дружина" повинна готувати та прибирати.

"І тоді я замислювався: "Добре, а якщо у нас будуть діти, чи хочу я, щоб саме ця жінка була матір'ю моїх дітей, чи хочу я будувати з нею сім'ю?" А на той момент, коли я був молодим, вона не готувала, не прибирала, не здавалася материнською - тоді у нас почалися проблеми", - заявив він.

Колишній Геллі Беррі шокував словами про їхній шлюб (скриншот)

Девід зазначив, що саме зірка зробила йому пропозицію руки та серця, а він не зміг відмовити. Водночас сам він не був впевнений щодо своїх почуттів.

З роками бейсболіст почав усвідомлювати, що вони могли б виправити ситуацію і врятувати шлюб. Проте у той час він не визнавав "терапію". Нині шкодує, як саме розійшовся з акторкою.

"Я просто не був емоційно зрілим у тому віці, щоб по-справжньому зрозуміти, як сильно вона насправді переживала. І я б тоді вчинив інакше. Я б не залишив її, просто переставши з нею розмовляти", - зазначив він.

Геллі Беррі (фото: instagram.com/halleberry)

Як акторка відреагувала на слова колишнього

Заява чоловіка одразу спровокувала палкі обговорення в мережі. Багато користувачів назвали ставлення бейсболіста до ролі жінки у шлюбі сексистським. 

  • "Колишній, який провалився ще кілька десятиліть тому, згадує її ім'я в дурному подкасті, щоб привернути до себе увагу"...
  • "Він зраджував їй під час їхнього шлюбу. Але, звичайно, він про це не згадав".
  • "Якби вона зробила все це, то що? Який внесок він зробив у шлюб?"
  • "А що він приносить на стіл? Ти готуєш? Прибираєш? Ми більше, ніж це!"

Сама Геллі на честь 59-річчя, яке відзначила 14 серпня, розмістила в особистому блозі серію фото з відпочинку, на одному з яких постала з нинішнім коханим, музикантом Ваном Хантом.

У підписі вона залишила лаконічну фразу, яка, вочевидь, є реакцією на слова колишнього чоловіка.

"Фух! Готування, прибирання і материнство", - написала вона.

 Як Беррі відреагувала на слова колишнього (фото: instagram.com/halleberry)

Нагадаємо, акторка має 17-річну дочку Налу від колишнього бойфренда Габріеля Обрі та 11-річного сина Масео-Роберта від колишнього чоловіка Олів'є Мартінеса.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: YouTube-канал "All the Smoke", Instagram Геллі Беррі.

