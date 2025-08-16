"Не готувала і не прибирала". Геллі Беррі висміяла колишнього за слова про їхній шлюб

59-річна Геллі Беррі опинилася в центрі уваги соцмереж. Причиною стали слова її колишнього чоловіка, ексбейсболіста Девіда Джастіса, який вирішив "пролити світло" на їхнє розлучення.
РБК-Україна розповідає, якими словами здивував спортсмен та що відповіла акторка.
Джастіс, з яким акторка перебувала у шлюбі з 1993 по 1997 рік, поділився думками про причини розриву в одному з американських подкастів.
У них не склалися стосунки через декілька причин: постійну зайнятість Геллі та його традиційні погляди на шлюб. Він вважав, що "гарна дружина" повинна готувати та прибирати.
"І тоді я замислювався: "Добре, а якщо у нас будуть діти, чи хочу я, щоб саме ця жінка була матір'ю моїх дітей, чи хочу я будувати з нею сім'ю?" А на той момент, коли я був молодим, вона не готувала, не прибирала, не здавалася материнською - тоді у нас почалися проблеми", - заявив він.
Девід зазначив, що саме зірка зробила йому пропозицію руки та серця, а він не зміг відмовити. Водночас сам він не був впевнений щодо своїх почуттів.
З роками бейсболіст почав усвідомлювати, що вони могли б виправити ситуацію і врятувати шлюб. Проте у той час він не визнавав "терапію". Нині шкодує, як саме розійшовся з акторкою.
"Я просто не був емоційно зрілим у тому віці, щоб по-справжньому зрозуміти, як сильно вона насправді переживала. І я б тоді вчинив інакше. Я б не залишив її, просто переставши з нею розмовляти", - зазначив він.
Заява чоловіка одразу спровокувала палкі обговорення в мережі. Багато користувачів назвали ставлення бейсболіста до ролі жінки у шлюбі сексистським.
Сама Геллі на честь 59-річчя, яке відзначила 14 серпня, розмістила в особистому блозі серію фото з відпочинку, на одному з яких постала з нинішнім коханим, музикантом Ваном Хантом.
У підписі вона залишила лаконічну фразу, яка, вочевидь, є реакцією на слова колишнього чоловіка.
"Фух! Готування, прибирання і материнство", - написала вона.
Нагадаємо, акторка має 17-річну дочку Налу від колишнього бойфренда Габріеля Обрі та 11-річного сина Масео-Роберта від колишнього чоловіка Олів'є Мартінеса.
Вас також може зацікавити:
При написанні матеріалу були використані такі джерела: YouTube-канал "All the Smoke", Instagram Геллі Беррі.