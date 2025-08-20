"Не кохав, але одружився": Розовий відверто розповів про шлюб, зради й шантаж екс-дружини

Погрози контрактом і шантаж фото

Після розриву стосунків, за словами Віктора, Ольга прийшла до нього з дивним "договором".

"Вона прийшла до мене з контрактом, де було декілька пунктів про те, що я маю їй заплатити 500 тисяч гривень моральної компенсації. Говорила, що вона виставляє допис, що я зрадник, а я, зі свого боку, маю мовчати" - поділився Віктор.

Він зізнався, що боявся фінансових наслідків, а ще - публікації інтимних матеріалів.

"Вона погрожувала, що виставить мої фото зі статевими органами та дівчатами" - згадав чоловік.

Віктор Розовий з екс-дружиною (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Шлюб без кохання і бажання мати дітей

Розовий відверто визнав: шлюб не був побудований на почуттях.

"Мені ніколи не подобалися стосунки з нею" - зізнався він.

Під час війни військовий мріяв про дитину, бо не був певен, що повернеться живим.

"Я хотів мати дітей, щоб щось лишилося. Я помру, мама буде плакати, а так - буде їй радість" - пояснив комік.

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Ініціатива одружитися належала Ользі.

"Вона сказала: "Давай тоді після весілля". Ми зіграли весілля, я заплатив багато грошей за нього. Не можу сказати, чи були у мене до неї почуття” - прокоментував Розовий.

Зради під час війни

У шлюбі, за словами Віктора, було три зради - дві з яких на фронті. Він не виправдовується, але пояснює це станом під час бойових дій.

"Зрадам немає виправдання, але коли ти на війні… Ти ніч не спиш, у тебе тестостерон, адреналін” - пояснив він.

"Мені не подобалося наше статеве життя. Коли я просив її зробити те, що я хочу, мене "послали", і я знайшов людину, з якою це було” - додав військовий.

Ольга Мерзлікіна (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Холод після поранення

Після того, як Віктор отримав поранення на фронті, йому довелося проходити важку реабілітацію. Але, за його словами, дружина не підтримувала.

"Люди пишуть в інтернеті, що вона мене виходила, але вона просто сиділа в Києві на квартирі й приходила на годину до мене з собакою" - зазначив Розовий.

"Вона мене не виходжувала, мене виходили лікарі-реабілітологи" - наголосив він.

Квартира як умова "пробачення"

Коли стосунки були на межі, Розовий спробував з’ясувати, що потрібно, аби зберегти шлюб.

"Я запитав, чого вона хоче, щоб залишитися зі мною. Вона сказала: "Я хочу, щоб ти мені купив квартиру" - розповів він.

Попри емоційний і фізичний стан, Віктор був готовий це зробити.

"Я міг купити квартиру і хотів купити, аби вона мене тільки пробачила" - поділився чоловік.

Віктор Розовий з екс-дружиною (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Про остаточний розрив і своє ставлення до зрад

Зрештою, після тривалих конфліктів і пережитого Розовий визнав: розлучення було правильним кроком."

"Я радий, що ми розійшлися" - підсумував гуморист.

Він також висловив свою думку про подружню зраду.

"Я не шкодую ні про одну зраду. Я зраджував тільки цю людину, тому що, на мою думку, вона на це заслуговувала” - підкреслив Віктор.

"Якби я дізнався, що мене зраджують, я зразу сказав би "пока", а не їздив би на людині, щоб вона відкуповувала свою провину. Я б не пробачив…" - додав він.

Що відомо про розлучення Розового

У 2024 році Віктор Розовий одружився з Ольгою Мерзлікіною після 13 років стосунків.

Та вже за кілька тижнів після весілля він отримав важке поранення на фронті - з травмою голови, операціями та комою.

Втім, у травні 2025 року стало відомо, що подружжя вирішило розійтися.

Ініціаторкою розлучення стала Ольга, яка публічно заявила, що причиною стали зради чоловіка.

"Цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старалися: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагалися бути поруч, бути підтримкою", - написала вона.

Тоді Віктор утримався від подробиць та коментарів щодо розлучення, підкресливши, що не має наміру публічно виносити конфлікти.

Він також наголосив, що в межах самого шлюбу не зраджував дружину.