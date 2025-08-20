"Не любил, но женился": Розовый откровенно рассказал о браке, изменах и шантаже экс-жены

Угрозы контрактом и шантаж фото

После разрыва отношений, по словам Виктора, Ольга пришла к нему со странным "договором".

"Она пришла ко мне с контрактом, где было несколько пунктов о том, что я должен ей заплатить 500 тысяч гривен моральной компенсации. Говорила, что она выставляет сообщение, что я предатель, а я, со своей стороны, должен молчать", - поделился Виктор.

Он признался, что боялся финансовых последствий, а еще - публикации интимных материалов.

"Она угрожала, что выставит мои фото с половыми органами и девушками" - вспомнил мужчина.

Виктор Розовый с экс-супругой (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Брак без любви и желания иметь детей

Розовый откровенно признал: брак не был построен на чувствах.

"Мне никогда не нравились отношения с ней" - признался он.

Во время войны военный мечтал о ребенке, потому что не был уверен, что вернется живым.

"Я хотел иметь детей, чтобы что-то осталось. Я умру, мама будет плакать, а так - будет ей радость" - пояснил комик.

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Инициатива жениться принадлежала Ольге.

"Она сказала: "Давай тогда после свадьбы". Мы сыграли свадьбу, я заплатил много денег за нее. Не могу сказать, были ли у меня к ней чувства" - прокомментировал Розовый.

Измены во время войны

В браке, по словам Виктора, было три измены - две из которых на фронте. Он не оправдывается, но объясняет это состоянием во время боевых действий.

"Изменам нет оправдания, но когда ты на войне... Ты ночь не спишь, у тебя тестостерон, адреналин" - пояснил он.

"Мне не нравилась наша половая жизнь. Когда я просил ее сделать то, что я хочу, меня "послали", и я нашел человека, с которым это было" - добавил военный.

Ольга Мерзликина (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Холод после ранения

После того, как Виктор получил ранение на фронте, ему пришлось проходить тяжелую реабилитацию. Но, по его словам, жена не поддерживала.

"Люди пишут в интернете, что она меня выходила, но она просто сидела в Киеве на квартире и приходила на час ко мне с собакой" - отметил Розовый.

"Она меня не выхаживала, меня выходили врачи-реабилитологи", - подчеркнул он.

Квартира как условие "прощения"

Когда отношения были на грани, Розовый попытался выяснить, что нужно, чтобы сохранить брак.

"Я спросил, чего она хочет, чтобы остаться со мной. Она сказала: "Я хочу, чтобы ты мне купил квартиру", - рассказал он.

Несмотря на эмоциональное и физическое состояние, Виктор был готов это сделать.

"Я мог купить квартиру и хотел купить, лишь бы она меня только простила" - поделился мужчина.

Виктор Розовый с экс-супругой (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Об окончательном разрыве и своем отношении к изменам

В конце концов, после длительных конфликтов и пережитого Розовый признал: развод был правильным шагом."

"Я рад, что мы разошлись" - подытожил юморист.

Он также высказал свое мнение о супружеской измене.

"Я не жалею ни об одной измене. Я изменял только этому человеку, потому что, по моему мнению, она этого заслуживала" - подчеркнул Виктор.

"Если бы я узнал, что меня предают, я сразу сказал бы "пока", а не ездил бы на человеке, чтобы он откупал свою вину. Я бы не простил..." - добавил он.

Что известно о разводе Розового

В 2024 году Виктор Розовый женился на Ольге Мерзликиной после 13 лет отношений.

Но уже через несколько недель после свадьбы он получил тяжелое ранение на фронте - с травмой головы, операциями и комой.

Впрочем, в мае 2025 года стало известно, что супруги решили разойтись.

Инициатором развода стала Ольга, которая публично заявила, что причиной стали измены мужа.

"Этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый по отдельности. Этот год мы старались быть рядом, быть поддержкой", - написала она.

Тогда Виктор воздержался от подробностей и комментариев относительно развода, подчеркнув, что не намерен публично выносить конфликты.

Он также подчеркнул, что в рамках самого брака не изменял жене.