"Не мое": Ефросинина призналась, что думает о Мосейчук, Рамине и других интервьюерах (видео)

Четверг 04 сентября 2025 20:37
"Не мое": Ефросинина призналась, что думает о Мосейчук, Рамине и других интервьюерах (видео) Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая и интервьюер Маша Ефросинина высказалась о своих коллегах. В частности она ответила, смотрит ли проекты Рамины, Янины Соколовой и других.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Маша рассказала во время разговора с Алиной Шаманской в новом выпуске проекта "55 за 5", который выходит на "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Кого смотрит Ефросинина

Сначала Шаманская спросила, нравятся ли ведущей интервью, которые делает Алексей Суханов.

"Мне тяжело. У меня включается личное отношение. Я Алешу люблю. Давай так: я смотрю своих коллег, когда, например, готовлюсь к интервью с героем, который у них был", - сказала Маша.

Когда же Шаманская прямо спросила, смотрела бы она работы Суханова именно "для себя", то Ефросинина ответила, что это, "скорее не мое".

В категорию "не мое" также попали журналистка Рамина Эсхакзай, Янина Соколова и Эмма Антонюк. А еще Мария высказалась о Наталье Мосейчук.

"Фух... Из-за героев смотрю. Я не знаю, как сказать. Ну, потому что только к ней Буданов приходит, а я его смотрю. А я хочу его смотреть", - ответила Ефросинина.

Также Ефросинина призналась, что раньше могла испытывать зависть. Речь идет о коллегах или "конкурентах".

"Это были какие-то профессиональные моменты. Я очень много уделяла своей жизни, всю свою жизнь, "достигаторству" и успеху. И было такое, что мне было трудно воспринимать другой успех. Сегодня я этому радуюсь, успехам других. И это одна из моих больших побед", - призналась ведущая.

