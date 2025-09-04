"Не моє": Єфросиніна зізналася, що думає про Мосейчук, Раміну та інших інтерв'юєрів (відео)

Кого дивиться Єфросиніна

Спочатку Шаманська спитала, чи подобаються ведучій інтерв'ю, які робить Олексій Суханов.

"Мені важко. В мене включається особисте ставлення. Я Альошу люблю. Давай так: я дивлюся своїх колег, коли, наприклад, готуюся до інтерв'ю з героєм, який в них був", - сказала Маша.

Коли ж Шаманська прямо спитала, чи дивилася б вона роботи Суханова саме "для себе", то Єфросиніна відповіла, що це, "скоріше не моє".

До категорії "не моє" також потрапили журналістка Раміна Есхакзай, Яніна Соколова та Емма Антонюк. А ще Марія висловилася про Наталію Мосейчук.

"Фух... Через героїв дивлюся. Я не знаю, як сказати. Ну, бо тільки до неї Буданов приходить, а я його дивлюсь. А я хочу його дивитись", - відповіла Єфросиніна.

Також Єфросиніна зізналася, що раніше могла відчувати заздрість. Йдеться про колег чи "конкурентів".

"Це були якісь професійні моменти. Я дуже багато приділяла свого життя, все своє життя, "досягаторству" і успіху. І було таке, що мені було важко сприймати інший успіх. Сьогодні я цьому радію, успіхам інших. І це одна з моїх великих перемог", - зізналася ведуча.