"Нечего делить". Ефросинина раскрыла секрет дружбы с Поляковой

Пятница 19 сентября 2025 20:46
"Нечего делить". Ефросинина раскрыла секрет дружбы с Поляковой Отношения Ефросининой и Поляковой стали крепче (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ведущая Маша Ефросинина подробно рассказала о своих отношениях с певицей Олей Поляковой. Она поделилась, почему их дружба такая откровенная и искренняя, а также прокомментировала слухи о непростом характере коллеги.

Как сообщает РБК-Украина, деталями дружбы Маша поделилась в интервью проекту "Beauty PRO" в YouTube.

Что Ефросинина рассказала о дружбе с Поляковой

Ведущая призналась, что с женщинами у нее были непростые отношения, однако с коллегой по проекту "Взрослые девушки" царит гармония. Они не пытаются притворяться другими, и именно на этом держится их успех.

"Мы разгружаемся, смеемся, как на кухне посидели. Мы никого из себя не представляем. Мы вот такие, как и в жизни", - призналась она.

Маша проводит с Олей много времени. Часто бывает у нее дома за городом, где они отдыхают и делают различные процедуры красоты.

&quot;Нечего делить&quot;. Ефросинина раскрыла секрет дружбы с ПоляковойЕфросинина и Полякова (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

По словам ведущей, Полякова уделяет много внимания уходу за собой.

"Пожалуй, даже больше, чем я, потому что я всегда что-то на бегу забываю. А она любит намазать тело от пальчиков до бедра, делает массажи. У нее даже есть ассистентка - профессиональная массажистка с сертификатом, которая делает ей массаж лица прямо перед выходом на сцену", - рассказала она.

Звезда призналась, что обменивается с подругой секретами красоты. В частности именно благодаря Оле она разрушила страх аппаратных процедур.

"До знакомства с ней я их опасалась. Но своей подруге я доверяю. Плюс вижу результат - Оля выглядит невероятно", - призналась она.

&quot;Нечего делить&quot;. Ефросинина раскрыла секрет дружбы с ПоляковойЕфросинина об отношениях с Поляковой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Секрет дружбы ведущей и певицы

Маша поделилась, что их дружба сейчас стала более откровенной и честной. Все благодаря тому, что каждая из них "признала, что она крутая".

"Нам вообще нечего с ней делить, за что бороться, бороться, доказывать. Мы две успешные женщины, которые хорошо знают свои недостатки и слабости. Просто человек, с которым можно все потихоньку", - объяснила Маша.

"Как она говорит в нашей концертной программе, мы столько друг о друге знаем, что нам или дружить, или убить. И мне это подходит с точки зрения отношений с женщиной", - в шутку добавила она.


На днях ведущая также призналась, что на интервью ее часто спрашивают не о личной жизни, а о поведении Оли в жизни и на площадке. Мол, действительно ли она сложная в общении и неэтично ведет себя с рабочим персоналом. Однако Маша подобные слухи отрицает.

"Она котик, не кричит на людей, не унижает", - сказала она на днях в TikTok.

Ранее Ефросинина рассказала, что думает о Мосейчук, Рамине и других интервьюерах.

