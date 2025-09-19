"Немає що ділити". Єфросиніна розкрила секрет дружби з Поляковою

Ведуча Маша Єфросиніна детально розповіла про свої стосунки зі співачкою Олею Поляковою. Вона поділилася, чому їхня дружба така відверта і щира, а також прокоментувала чутки про непростий характер колеги.
Як повідомляє РБК-Україна, деталями дружби Маша поділилася в інтерв'ю проєкту "Beauty PRO" в YouTube.
Ведуча зізналася, що з жінками в неї були непрості стосунки, проте з колегою по проєкту "Дорослі дівчата" панує гармонія. Вони не намагаються прикидатися іншими, і саме на цьому тримається їхній успіх.
"Ми розвантажуємося, сміємося, як на кухні посиділи. Ми нікого з себе не представляємо. Ми от такі, як і в житті", - зізналася вона.
Маша проводить з Олею багато часу. Часто буває у неї вдома за містом, де вони відпочивають та роблять різноманітні процедури краси.
За словами ведучої, Полякова приділяє багато уваги догляду за собою.
"Мабуть, навіть більше, ніж я, тому що я завжди щось на бігу забуваю. А вона любить намазати тіло від пальчиків до стегна, робить масажі. У неї навіть є асистентка - професійна масажистка з сертифікатом, яка робить їй масаж обличчя прямо перед виходом на сцену", - розповіла вона.
Зірка зізналася, що обмінюється з подругою секретами краси. Зокрема саме завдяки Олі вона зруйнувала страх апаратних процедур.
"До знайомства з нею я їх побоювалася. Але своїй подрузі я довіряю. Плюс бачу результат - Оля виглядає неймовірно", - зізналася вона.
Маша поділилася, що їхня дружба зараз стала відвертішою та чеснішою. Все завдяки тому, що кожна з них "визнала, що вона крута".
"Нам взагалі немає що з нею ділити, за що боротися, виборювати, доводити. Ми дві успішні жінки, які добре знають свої вади та слабкості. Просто людина, з якою можна все потихеньку", - пояснила Маша.
"Як вона каже в нашій концертній програмі, ми стільки одна про одну знаємо, що нам або дружити, або вбити. І мені це підходить з погляду стосунків із жінкою", - жартома додала вона.
Днями ведуча також зізналася, що на інтерв'ю її часто питають не про особисте життя, а про поведінку Олі в житті та на майданчику. Мовляв, чи дійсно вона складна у спілкуванні та неетично поводиться з робочим персоналом. Проте Маша подібні чутки заперечує.
"Вона котик, не кричить на людей, не принижує", - сказала вона днями в TikTok.
