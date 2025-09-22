Несподіваний дебют: донька Сумської заснувала власний бренд одягу

Анна Борисюк, молодша донька відомої акторки Ольги Сумської, зробила несподіваний крок у світ моди - вона презентувала власний бренд спортивного одягу під назвою Ganzen_ua.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
"Це проєкт, який пережив усі стадії прийняття, перевернув Всесвіт усередині мене, йшов у напрямку всіх моїх хаотичних думок, у яких все одно світив найяскравіше", - поділилася Анна.
За словами Анни, це не просто колекція речей, а глибоко особистий проєкт, натхненний її внутрішніми переживаннями та пошуком себе.
"Це не про одяг. Це про мене і мої почуття. Це про мою віру в те, що вчора все було проти тебе, а тепер слухається тебе, живе в тобі ритмом, новою мовою, новою механікою", - зазначила донька Сумської.
"Я знайшла свій безпечний осередок, який так довго шукала. Тому хочу, щоб усім стало в ньому безпечніше, сильніше і вільніше", - підсумувала вона.
Зіркова мама тут же прокоментувала публікацію дочки, поставивши в коментарях смайлики у вигляді вогню.
Анна Борисюк - молодша донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка. Хоча дівчина вже здобула акторську освіту і встигла попрацювати на сцені разом із батьками, вона вирішила кардинально змінити напрямок своєї діяльності.
Наприкінці 2024 року в коментарі для "Люкс ФМ" Анна зізналася, що давно мріяла спробувати себе в чомусь новому, але постійно відкладала ці плани.
Останніми роками вона працювала акторкою та заробляла кошти, щоб інвестувати їх у власну справу. Тепер Анна зосередилася на створенні модного бренду спортивного одягу та розвитку власного бізнесу.
