Неожиданный дебют: дочь Сумской основала собственный бренд одежды

Дочь Сумской создала бренд спортивной одежды

"Это проект, переживший все стадии принятия, перевернул Вселенную внутри меня, шел по направлению всех моих хаотических мыслей, в которых все равно светил ярче всего", - поделилась Анна.

По словам Анны, это не просто коллекция вещей, а глубоко личный проект, вдохновленный ее внутренними переживаниями и поиском себя.

"Это не про одежду. Это про меня и мои чувства. Это о моей вере в то, что вчера все было против тебя, а теперь слушается тебя, живет в тебе ритмом, новым языком, новой механикой", - отметила дочь Сумской.

"Я нашла свою безопасную среду, которую так долго искала. Поэтому хочу, чтобы всем стало в ней безопаснее, сильнее и свободнее", - подытожила она.

Дочь Сумской рассказала о своем бренде (фото: instagram.com/ganzen_ua)

Как отреагировала Ольга Сумская

Звездная мама тут же прокомментировала публикацию дочери, поставив в комментариях смайлики в виде огня.

Как отреагировала Ольга Сумская (скриншот)

Кто такая Анна Борисюк

Анна Борисюк - младшая дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка. Хотя девушка уже получила актерское образование и успела поработать на сцене вместе с родителями, она решила кардинально изменить направление своей деятельности.

В конце 2024 года в комментарии для "Люкс ФМ" Анна призналась, что давно мечтала попробовать себя в чем-нибудь новом, но постоянно откладывала эти планы.

В последние годы она работала актрисой и зарабатывала средства, чтобы инвестировать их в собственное дело. Теперь Анна сосредоточилась на создании модного бренда спортивной одежды и развитии собственного бизнеса.