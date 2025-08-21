"Незаміжня і щаслива": Ірина Горова розповіла, чому не мріє про весілля (відео)

Чому продюсерка не мріє про весілля

Ірина зізналася, що зараз відчуває себе щасливою. При цьому вона зазначила, що вже 5 років перебуває у стосунках, але про весілля не думає. Але після розлучення з Потапом Горова хвилювалася, що залишиться сама. Зараз цього немає.

"Я незаміжня і щаслива... Я знайшла ту формулу, в якій я зібрала всі інгредієнти, в яких мені просто супер класно, от і все. І це про те, що ти обираєш себе. Нема страху. Мені колись було так страшно", - зізналася продюсерка.

"Думаю: Боже, це я буду одна і кому я буду потрібна, і що з цим робити, а в мене двоє дітей. Оці думки, звісно, в усіх були. Але потім ти думаєш: так, стоп, камон, це стереотип. Я здорова? Здорова. В мене є чудова робота? Є. Я самодостатня? Так", - додала вона.

Також Горова пояснила, що нині вона задоволена своїми стосунками. За ці п'ять років, запевнила Ірина, вона та її обранець жодного разу не посварилися.

З ким саме зустрічається Горова - залишається загадкою. Вона не хоче розкривати особу свого коханого.

"Є коханий. Це неважливо хто. Не хочу виносити це у публічний простір. Тому що у мене специфічне відношення до кохання та хто такий коханий. Узагалі форма, яку я розумію для себе після двох шлюбів, вона трошки відрізняється від стандартної", - пояснювала продюсерка у 2024 році.

Горова з сином і Потапом (скріншот)

З Потапом вона розлучилася у 2014 році, але довгий час репер та продюсерка приховували це від фанів. Від артиста продюсерка народила сина, який нещодавно вирушив до США на навчання.