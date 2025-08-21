RU

"Незамужняя и счастливая": Ирина Горовая рассказала, почему не мечтает о свадьбе (видео)

Ирина Горовая (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Продюсер и гендиректор лейбла Pomitni Ирина Горовая высказалась о личной жизни. Бывшая жена рэпера Потапа не спешит еще раз выходить замуж.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Горовая сказала в новом выпуске YouTube-проекта "Терапія красою".

Почему продюсер не мечтает о свадьбе

Ирина призналась, что сейчас чувствует себя счастливой. При этом она отметила, что уже 5 лет находится в отношениях, но о свадьбе не думает. Но после развода с Потапом Горовая волновалась, что останется одна. Сейчас этого нет.

"Я незамужняя и счастливая... Я нашла ту формулу, в которой я собрала все ингредиенты, в которых мне просто супер классно, вот и все. И это о том, что ты выбираешь себя. Нет страха. Мне когда-то было так страшно", - призналась продюсер.

"Думаю: Боже, это я буду одна и кому я буду нужна, и что с этим делать, а у меня двое детей. Эти мысли, конечно, у всех были. Но потом ты думаешь: да, стоп, камон, это стереотип. Я здорова? Да, здорова. У меня есть отличная работа? Есть. Я самодостаточна? Да", - добавила она.

Также Горовая объяснила, что сейчас она довольна своими отношениями. За эти пять лет, заверила Ирина, она и ее избранник ни разу не поссорились.

 

С кем именно встречается Горовая - остается загадкой. Она не хочет раскрывать личность своего возлюбленного.

"Есть любимый. Это неважно кто. Не хочу выносить это в публичное пространство. Потому что у меня специфическое отношение к любви и кто такой любимый. Вообще форма, которую я понимаю для себя после двух браков, она немножко отличается от стандартной", - объясняла продюсер в 2024 году.

Горовая с сыном и Потапом (скриншот)

С Потапом она развелась в 2014 году, но долгое время рэпер и продюсер скрывали это от фанов. От артиста продюсер родила сына, который недавно отправился в США на учебу.

