"Обрав шлях клоунади". Слава Дьомін проїхався по зашкварам Потапа

Ведучий та шоумен Слава Дьомін заявив, що Потапу говорили, як красиво повернутися в український шоу-бізнес. Проте він "обрав шлях клоунади, дешевого і низькопробного продукту".

Як повідомляє РБК-Україна , своєю думкою Дьомін поділився в особистому блозі в Telegram .

Що сказав Слава Дьомін

Він вважає, що Потап навмисно створює абсурдні й приголомшливі інфоприводи, щоб не зникнути з поля зору публіки.

"Все для того, аби якось триматися на плаву. Бо, по факту, український шоу-бізнес і глядачі вже давно можуть обійтись без цього артиста", - зазначив він.

Слава розповів, що репер нині виступає переважно у невеликих закордонних клубах на 200-300 осіб з піснями з репертуару "Время и Стекло", "Потап і Настя", "MOZGI" і намагається розвинути новий проєкт "Славік Балаган".

"Як би Потап не намагався хайпанути, але поки його проєкт за кордоном нікому не потрібен", - сказав шоумен.

Дьомін заявив, що Потап пробував просуватися в ЄС, а нині намагається це зробити в Молдові, сподіваючись на ностальгію за старим дуетом. Проте очікуваного результату досягти не вдається.

Він також поділився, що продюсеру пропонували ідеї, як вдало повернутися в український шоубіз. Проте він пішов іншим шляхом.

"Я думаю, якби Олексій все ж послухав людей з шоу-бізнесу, які живуть в Україні, і йому неодноразово говорили про те, що можна зробити, аби красиво повернутись, то все б у нього було кльово", - зазначив він.

Натомість репер "обрав шлях клоунади, дешевого і низькопробного продукту". А в умовах розквіту української музики, сказав ведучий, аудиторія вже не "хаває" те, що пропонує Потап.

"Я вважаю, що або Олексію все ж доведеться прийняти нові правила гри, або так і залишитись артистом для нічних клубів за кордоном на 200-300 людей, де він буде виступати з кросівком на голові, як і 10 років тому", - підсумував Дьомін.

Слава Дьомін про Потапа (фото: t.me/SlavaDomin)

Яка чергова витівка Потапа розбурхала мережу

Напередодні репер та продюсер опублікував ШІ-відео з "бійкою" Тіни Кароль та Світлани Лободи.

У ролику штучний інтелект створив пустельних істот з обличчями співачок. Спочатку вони позували, а потім вступили у бійку.

Такий "прикол" Тіна Кароль не оцінила та розкритикувала Потапа. Він же написав, що вона "відхрестилася".

"Коли в артиста закінчуються ідеї - він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту - в нього вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію.", - заявила співачка.

Реакція Тіни Кароль на витівки Потапа (скриншот)

Що кажуть юристи

Раніше в коментарі РБК-Україна юрист розповів, чи може Потап опинитися у суді через використання облич співачок без їхньої згоди.

За даними експерта, створений контент має ознаки порушення закону і може стати підставою для судового позову та відшкодування збитків.