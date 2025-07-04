"Выбрал путь клоунады". Слава Демин проехался по зашкварам Потапа
Ведущий и шоумен Слава Демин заявил, что Потапу говорили, как красиво вернуться в украинский шоу-бизнес. Однако он "выбрал путь клоунады, дешевого и низкопробного продукта".
Как сообщает РБК-Украина, своим мнением Демин поделился в личном блоге в Telegram.
Что сказал Слава Демин
Он считает, что Потап намеренно создает абсурдные и потрясающие инфоповоды, чтобы не исчезнуть из поля зрения публики.
"Все для того, чтобы как-то держаться на плаву. Потому что, по факту, украинский шоу-бизнес и зрители уже давно могут обойтись без этого артиста", - отметил он.
Слава рассказал, что рэпер сейчас выступает преимущественно в небольших зарубежных клубах на 200-300 человек с песнями из репертуара "Время и Стекло", "Потап и Настя", "MOZGI" и пытается развить новый проект "Славик Балаган".
"Как бы Потап не пытался хайпануть, но пока его проект за границей никому не нужен", - сказал шоумен.
Демин заявил, что Потап пробовал продвигаться в ЕС, а сейчас пытается это сделать в Молдове, надеясь на ностальгию по старому дуэту. Однако ожидаемого результата достичь не удается.
Он также поделился, что продюсеру предлагали идеи, как удачно вернуться в украинский шоу-бизнес. Однако он пошел другим путем.
"Я думаю, если бы Алексей все же послушал людей из шоу-бизнеса, которые живут в Украине, и ему неоднократно говорили о том, что можно сделать, чтобы красиво вернуться, то все бы у него было клево", - отметил он.
Вместо этого рэпер "выбрал путь клоунады, дешевого и низкопробного продукта". А в условиях расцвета украинской музыки, сказал ведущий, аудитория уже не "хавает" то, что предлагает Потап.
"Я считаю, что или Алексею все же придется принять новые правила игры, или так и остаться артистом для ночных клубов за границей на 200-300 человек, где он будет выступать с кроссовком на голове, как и 10 лет назад", - подытожил Демин.
Слава Демин о Потапе (фото: t.me/SlavaDomin)
Какая очередная выходка Потапа взбудоражила сеть
Накануне рэпер и продюсер опубликовал ИИ-видео с "дракой" Тины Кароль и Светланы Лободы.
В ролике искусственный интеллект создал пустынных существ с лицами певиц. Сначала они позировали, а потом вступили в драку.
Такой "прикол" Тина Кароль не оценила и раскритиковала Потапа. Он же написал, что она "открестилась".
"Когда у артиста заканчиваются идеи - он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла - в него вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию.", - заявила певица.
Реакция Тины Кароль на выходки Потапа (скриншот)
Что говорят юристы
Ранее в комментарии РБК-Украина юрист рассказал, может ли Потап оказаться в суде из-за использования лиц певиц без их согласия.
По данным эксперта, созданный контент имеет признаки нарушения закона и может стать основанием для судебного иска и возмещения убытков.
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При написании материала были также использованы следующие источники: Facebook Тины Кароль, Facebook Тины Кароль, Instagram Потапа.