ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Выбрал путь клоунады". Слава Демин проехался по зашкварам Потапа

Пятница 04 июля 2025 17:32
UA EN RU
"Выбрал путь клоунады". Слава Демин проехался по зашкварам Потапа Слава Демин прокомментировал скандальное видео Потапа о Кароль и Лободе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ведущий и шоумен Слава Демин заявил, что Потапу говорили, как красиво вернуться в украинский шоу-бизнес. Однако он "выбрал путь клоунады, дешевого и низкопробного продукта".

Как сообщает РБК-Украина, своим мнением Демин поделился в личном блоге в Telegram.

Что сказал Слава Демин

Он считает, что Потап намеренно создает абсурдные и потрясающие инфоповоды, чтобы не исчезнуть из поля зрения публики.

"Все для того, чтобы как-то держаться на плаву. Потому что, по факту, украинский шоу-бизнес и зрители уже давно могут обойтись без этого артиста", - отметил он.

Слава рассказал, что рэпер сейчас выступает преимущественно в небольших зарубежных клубах на 200-300 человек с песнями из репертуара "Время и Стекло", "Потап и Настя", "MOZGI" и пытается развить новый проект "Славик Балаган".

"Как бы Потап не пытался хайпануть, но пока его проект за границей никому не нужен", - сказал шоумен.

Демин заявил, что Потап пробовал продвигаться в ЕС, а сейчас пытается это сделать в Молдове, надеясь на ностальгию по старому дуэту. Однако ожидаемого результата достичь не удается.

Он также поделился, что продюсеру предлагали идеи, как удачно вернуться в украинский шоу-бизнес. Однако он пошел другим путем.

"Я думаю, если бы Алексей все же послушал людей из шоу-бизнеса, которые живут в Украине, и ему неоднократно говорили о том, что можно сделать, чтобы красиво вернуться, то все бы у него было клево", - отметил он.

Вместо этого рэпер "выбрал путь клоунады, дешевого и низкопробного продукта". А в условиях расцвета украинской музыки, сказал ведущий, аудитория уже не "хавает" то, что предлагает Потап.

"Я считаю, что или Алексею все же придется принять новые правила игры, или так и остаться артистом для ночных клубов за границей на 200-300 человек, где он будет выступать с кроссовком на голове, как и 10 лет назад", - подытожил Демин.

&quot;Выбрал путь клоунады&quot;. Слава Демин проехался по зашкварам ПотапаСлава Демин о Потапе (фото: t.me/SlavaDomin)

Какая очередная выходка Потапа взбудоражила сеть

Накануне рэпер и продюсер опубликовал ИИ-видео с "дракой" Тины Кароль и Светланы Лободы.

В ролике искусственный интеллект создал пустынных существ с лицами певиц. Сначала они позировали, а потом вступили в драку.

Такой "прикол" Тина Кароль не оценила и раскритиковала Потапа. Он же написал, что она "открестилась".

"Когда у артиста заканчиваются идеи - он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла - в него вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию.", - заявила певица.

&quot;Выбрал путь клоунады&quot;. Слава Демин проехался по зашкварам ПотапаРеакция Тины Кароль на выходки Потапа (скриншот)

Что говорят юристы

Ранее в комментарии РБК-Украина юрист рассказал, может ли Потап оказаться в суде из-за использования лиц певиц без их согласия.

По данным эксперта, созданный контент имеет признаки нарушения закона и может стать основанием для судебного иска и возмещения убытков.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были также использованы следующие источники: Facebook Тины Кароль, Facebook Тины Кароль, Instagram Потапа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Потап Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине