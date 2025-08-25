Одіозний Вуді Аллен засвітився на кінофестивалі у Москві: МЗС України відреагувало
Скандальний 89-річний режисер Вуді Аллен, якого роками ігнорують у Голлівуді, взяв участь у московському міжнародному кінотижні. Хоч до Росії він особисто не приїхав, проте до дискусії долучився онлайн, чим викликав хвилю засудження у мережі та офіційну реакцію МЗС України.
Вуді Аллен взяв участь у кінофестивалі у Москві
Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, модерував дискусію давній прихильник режиму Путіна - Федір Бондарчук.
Самого Аллена організатори анонсували як головну почесну постать фестивалю.
Участь режисера в культурному заході, що проходить у країні-агресорі, одразу викликала хвилю засудження.
Окрім Вуді, серед учасників фестивалю також заявлений сербський режисер і музикант Емір Кустуріца, який відкрито виступає на боці Росії у її війні проти України.
Реакція МЗС України
На скандальне рішення Аллена відреагувало й Міністерство закордонних справ України.
"Це - ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії Росії проти України", - йдеться в заяві.
Скандали з Вуді Алленом
Вуді Аллен - американський кінорежисер, сценарист, актор-комік, продюсер та письменник, який здобув чотири "Оскари" і прославився завдяки своїм фільмам, оповіданням і театральним п'єсам.
Крім того, він знаний як джазовий музикант, що грає на кларнеті.
Упродовж останніх трьох десятиліть його ім’я фігурує в гучних сексуальних скандалах, через що в Голлівуді режисера фактично бойкотують.
Вуді Аллен (фото: Getty Images)
Серйозного удару по репутації Аллена завдали заяви його прийомної доньки Ділан Ферроу.
Вона звинуватила його в домаганнях, які, за її словами, відбулися в дитинстві.
Попри суспільний резонанс, суд так і не довів провину режисера. Сам Аллен пізніше заявляв, що "йому байдуже", що про це думає громадськість.
Крім того, у 2018 році американська модель Бабі Крістіна Енгельгардт розповіла, що мала інтимний зв’язок із Вуді Алленом, коли їй було лише 16 років, а йому - 41.
При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: UNITED24 Media, Telegram-канал МЗС України.