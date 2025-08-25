ua en ru
Одиозный Вуди Аллен засветился на кинофестивале в Москве: МИД Украины отреагировал

Понедельник 25 августа 2025 15:06
Вуди Аллен (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Скандальный 89-летний режиссер Вуди Аллен, которого годами игнорируют в Голливуде, принял участие в московской международной кинонеделе. Хотя в Россию он лично не приехал, однако к дискуссии присоединился онлайн, чем вызвал волну осуждения в сети и официальную реакцию МИД Украины.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Вуди Аллен принял участие в кинофестивале в Москве

Согласно сообщениям российских СМИ, модерировал дискуссию давний сторонник режима Путина - Федор Бондарчук.

Самого Аллена организаторы анонсировали как главную почетную фигуру фестиваля.

Участие режиссера в культурном мероприятии, проходящем в стране-агрессоре, сразу вызвало волну осуждения.

Кроме Вуди, среди участников фестиваля также заявлен сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который открыто выступает на стороне России в ее войне против Украины.

Реакция МИД Украины

На скандальное решение Аллена отреагировало и Министерство иностранных дел Украины.

"Это - позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии России против Украины", - говорится в заявлении.

Скандалы с Вуди Алленом

Вуди Аллен - американский кинорежиссер, сценарист, актер-комик, продюсер и писатель, который получил четыре "Оскара" и прославился благодаря своим фильмам, рассказам и театральным пьесам.

Кроме того, он известен как джазовый музыкант, играющий на кларнете.

На протяжении последних трех десятилетий его имя фигурирует в громких сексуальных скандалах, из-за чего в Голливуде режиссера фактически бойкотируют.

Одиозный Вуди Аллен засветился на кинофестивале в Москве: МИД Украины отреагировалВуди Аллен (фото: Getty Images)

Серьезный удар по репутации Аллена нанесли заявления его приемной дочери Дилан Фэрроу.

Она обвинила его в домогательствах, которые, по ее словам, произошли в детстве.

Несмотря на общественный резонанс, суд так и не доказал вину режиссера. Сам Аллен позже заявлял, что "ему безразлично", что об этом думает общественность.

Кроме того, в 2018 году американская модель Баби Кристина Энгельгардт рассказала, что имела интимную связь с Вуди Алленом, когда ей было всего 16 лет, а ему - 41.



При написании материала использовались следующие источники: UNITED24 Media, Telegram-канал МИД Украины.

