Одиозный Вуди Аллен засветился на кинофестивале в Москве: МИД Украины отреагировал
Скандальный 89-летний режиссер Вуди Аллен, которого годами игнорируют в Голливуде, принял участие в московской международной кинонеделе. Хотя в Россию он лично не приехал, однако к дискуссии присоединился онлайн, чем вызвал волну осуждения в сети и официальную реакцию МИД Украины.
Вуди Аллен принял участие в кинофестивале в Москве
Согласно сообщениям российских СМИ, модерировал дискуссию давний сторонник режима Путина - Федор Бондарчук.
Самого Аллена организаторы анонсировали как главную почетную фигуру фестиваля.
Участие режиссера в культурном мероприятии, проходящем в стране-агрессоре, сразу вызвало волну осуждения.
Вуди Аллен появился онлайн на московском кинофестивале, восхваляя российское кино.- UNITED24 Media (@United24media) 25 августа 2025 года
МИД Украины осудил его участие, назвав это позором, обеляющим военные преступления России.
Кроме Вуди, среди участников фестиваля также заявлен сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который открыто выступает на стороне России в ее войне против Украины.
Реакция МИД Украины
На скандальное решение Аллена отреагировало и Министерство иностранных дел Украины.
"Это - позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии России против Украины", - говорится в заявлении.
Скандалы с Вуди Алленом
Вуди Аллен - американский кинорежиссер, сценарист, актер-комик, продюсер и писатель, который получил четыре "Оскара" и прославился благодаря своим фильмам, рассказам и театральным пьесам.
Кроме того, он известен как джазовый музыкант, играющий на кларнете.
На протяжении последних трех десятилетий его имя фигурирует в громких сексуальных скандалах, из-за чего в Голливуде режиссера фактически бойкотируют.
Вуди Аллен (фото: Getty Images)
Серьезный удар по репутации Аллена нанесли заявления его приемной дочери Дилан Фэрроу.
Она обвинила его в домогательствах, которые, по ее словам, произошли в детстве.
Несмотря на общественный резонанс, суд так и не доказал вину режиссера. Сам Аллен позже заявлял, что "ему безразлично", что об этом думает общественность.
Кроме того, в 2018 году американская модель Баби Кристина Энгельгардт рассказала, что имела интимную связь с Вуди Алленом, когда ей было всего 16 лет, а ему - 41.
