ua en ru
Сб, 02 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Олександр Усик показався в обіймах з молодшою донькою: зворушливі фото

Субота 02 серпня 2025 22:15
UA EN RU
Олександр Усик показався в обіймах з молодшою донькою: зворушливі фото Усик відпочиває з дружиною та донькою (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Катерина Усик зворушила мережу серією рідкісних зворушливих фото чоловіка з молодшою донькою Марією.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідні кадри вона опублікувала в Instagram.

Як Олександр Усик проводить час з молодшою донькою

Не секрет, що через підготовку до бою з Даніелем Дюбуа, якого боксер успішно переміг, він рідко проводив час з родиною. Тепер же може насолоджуватися вільними митями разом із близькими.

Подружжя раніше відпочивало в Іспанії, а зараз потішило шанувальників теплими сімейними кадрами з молодшою донькою.

У сториз Катерина показала, як Олександр гуляє з дитиною. На одному з фото він ніжно тримає донечку за руку та прогулюється вулицею у легкому літньому образі.

Олександр Усик показався в обіймах з молодшою донькою: зворушливі фотоУсик гуляє з донькою (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На другому кадрі він тримає доньку на руках, пригортає до себе і ніжно цілує в щічку. Дівчинка не приховує щастя і щиро посміхається в обіймах тата.

Олександр Усик показався в обіймах з молодшою донькою: зворушливі фото

Боксер неодноразово розповідав, наскільки важливою для нього є сім'я. І на цих фото можна побачити, що він невимовно щасливий бути поруч з рідними.

Олександр Усик показався в обіймах з молодшою донькою: зворушливі фотоУсик з молодшою донькою Марією (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Крім того, Катерина також опублікувала спільне фото з донечкою, на якому зачарувала неймовірно блакитними очима.

Олександр Усик показався в обіймах з молодшою донькою: зворушливі фотоКатерина Усик з донькою (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Що відомо про родину боксера

Пара познайомилася в шкільні роки в Сімферополі, звідки вони родом. Олександр не приховував почуттів до Катерини та активно добивався її увагу - навіть присвячував вірші.

Їхні підліткові стосунки не були ідеальними: вони то сходилися, то розходилися. Проте з роками змогли подолати труднощі та стати родиною.

Катерина та Олександр одружилися у 2009 році, а згодом вперше стали батьками. У них четверо дітей - два сини Кирило та Михайло та доньки Єлизавета і Марія.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Новини шоу-бізнесу Бокс Зірки
Новини
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському