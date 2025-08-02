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Александр Усик показался в объятиях с младшей дочкой: трогательные фото

Суббота 02 августа 2025 22:15
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Александр Усик показался в объятиях с младшей дочкой: трогательные фото Усик отдыхает с женой и дочкой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Екатерина Усик растрогала сеть серией редких трогательных фото мужа с младшей дочкой Марией.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующие кадры она опубликовала в Instagram.

Как Александр Усик проводит время с младшей дочерью

Не секрет, что из-за подготовки к бою с Даниэлем Дюбуа, которого боксер успешно победил, он редко проводил время с семьей. Теперь же может наслаждаться свободными мгновениями вместе с близкими.

Супруги ранее отдыхали в Испании, а сейчас порадовали поклонников теплыми семейными кадрами с младшей дочкой.

В сториз Екатерина показала, как Александр гуляет с ребенком. На одном из фото он нежно держит дочь за руку и прогуливается по улице в легком летнем образе.

Александр Усик показался в объятиях с младшей дочкой: трогательные фотоУсик гуляет с дочкой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На втором кадре он держит дочь на руках, прижимает к себе и нежно целует в щечку. Девочка не скрывает счастья и искренне улыбается в объятиях папы.

Александр Усик показался в объятиях с младшей дочкой: трогательные фото

Боксер неоднократно рассказывал, насколько важной для него является семья. И на этих фото можно увидеть, что он несказанно счастлив быть рядом с родными.

Александр Усик показался в объятиях с младшей дочкой: трогательные фотоУсик с младшей дочкой Марией (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Кроме того, Екатерина также опубликовала совместное фото с доченькой, на котором очаровала невероятно голубыми глазами.

Александр Усик показался в объятиях с младшей дочкой: трогательные фотоЕкатерина Усик с дочкой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Что известно о семье боксера

Пара познакомилась в школьные годы в Симферополе, откуда они родом. Александр не скрывал чувств к Екатерине и активно добивался ее внимания - даже посвящал стихи.

Их подростковые отношения не были идеальными: они то сходились, то расходились. Однако с годами смогли преодолеть трудности и стать семьей.

Екатерина и Александр поженились в 2009 году, а затем впервые стали родителями. У них четверо детей - два сына Кирилл и Михаил и дочери Елизавета и Мария.

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