Александр Усик показался в объятиях с младшей дочкой: трогательные фото

Как сообщает РБК-Украина , соответствующие кадры она опубликовала в Instagram .

Как Александр Усик проводит время с младшей дочерью

Не секрет, что из-за подготовки к бою с Даниэлем Дюбуа, которого боксер успешно победил, он редко проводил время с семьей. Теперь же может наслаждаться свободными мгновениями вместе с близкими.

Супруги ранее отдыхали в Испании, а сейчас порадовали поклонников теплыми семейными кадрами с младшей дочкой.

В сториз Екатерина показала, как Александр гуляет с ребенком. На одном из фото он нежно держит дочь за руку и прогуливается по улице в легком летнем образе.

Усик гуляет с дочкой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На втором кадре он держит дочь на руках, прижимает к себе и нежно целует в щечку. Девочка не скрывает счастья и искренне улыбается в объятиях папы.

Боксер неоднократно рассказывал, насколько важной для него является семья. И на этих фото можно увидеть, что он несказанно счастлив быть рядом с родными.

Усик с младшей дочкой Марией (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Кроме того, Екатерина также опубликовала совместное фото с доченькой, на котором очаровала невероятно голубыми глазами.

Екатерина Усик с дочкой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Что известно о семье боксера

Пара познакомилась в школьные годы в Симферополе, откуда они родом. Александр не скрывал чувств к Екатерине и активно добивался ее внимания - даже посвящал стихи.

Их подростковые отношения не были идеальными: они то сходились, то расходились. Однако с годами смогли преодолеть трудности и стать семьей.

Екатерина и Александр поженились в 2009 году, а затем впервые стали родителями. У них четверо детей - два сына Кирилл и Михаил и дочери Елизавета и Мария.