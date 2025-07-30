Олена Мандзюк "наїхала" на "Укрзалізницю" за хвилину мовчання

Українська блогерка Олена Мандзюк публічно звернулася до "Укрзалізниці" через інцидент, що стався під час її поїздки до Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис інфлюенсерки у соцмережі Threads.

Через що Мандзюк "наїхала" на "Укрзалізницю"

За словами Мандзюк, у вагоні потяга 30 липня, в якому вона прямувала з Хмельницького до Києва, не було оголошено хвилину мовчання о 9:00 ранку - щоденний символічний жест на вшанування памʼяті всіх, хто загинув унаслідок війни, яку розвʼязала Росія.

"Це дуже турбує мене, адже загальнонаціональна хвилина мовчання дає можливість вшанувати памʼять загиблих військових та цивільних від Росії", - написала вона у своєму зверненні.

Олена Мандзюк розкритикувала "Укрзалізницю" (скріншот)

Поки що "Укрзалізниця" публічно не відреагувала на зауваження блогерки.

Хвилина мовчання в Україні: як вшановують загиблих

Після початку повномасштабного вторгнення президент Володимир Зеленський на законодавчому рівні запровадив щоденне вшанування памʼяті загиблих.

Відтоді хвилина мовчання стала важливою частиною повсякденного життя українців.

Щоранку о 9:00 у містах країни через гучномовці лунає нагадування зробити паузу, схилити голову й вшанувати памʼять військових та цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

У цей момент пішоходи зупиняються на вулицях, водії виходять з автомобілів, а робочі процеси тимчасово зупиняються.

У зимовий період 2024 року в Києві почали транслювати сповіщення про хвилину мовчання на головних локаціях столиці - зокрема, на Хрещатику, Майдані Незалежності та окремих станціях метрополітену.

А з 19 лютого 2025 року до вшанування долучився і громадський транспорт.

Щоденно о 9:00 ранку в автобусах, тролейбусах і трамваях у столиці звучить оголошення про початок хвилини мовчання.

Також відповідне нагадування отримують користувачі міського застосунку "Київ Цифровий".

Крім того, установам, організаціям і закладам всіх форм власності рекомендовано призупиняти роботу на цей час.

Винятки можливі лише у випадках безперервного режиму роботи або необхідності виконання невідкладних завдань.