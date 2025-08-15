ua en ru
Олена Шоптенко розкрила, на які гроші живе в Австрії і скільки витрачає

П'ятниця 15 серпня 2025 17:55
Олена Шоптенко розкрила, на які гроші живе в Австрії і скільки витрачає Шоптенко назвала свій максимальний та найменший дохід за останні 3 роки (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська хореографиня Олена Шоптенко розповіла про свої доходи та витрати після переїзду до Австрії, куди вона разом з сином виїхала на початку російського повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє РБК-Україна, про свої доходи та витрати вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Скільки витрачає Олена Шоптенко на життя в Австрії

Як відомо, хореографиня проживає у Відні. Там вона працює та водить сина на навчання в школу.

"Я взагалі поїхала до родичів у Грац, ніколи не планувала жити в Австрії. Потім перебралася до Відня з сином, бо там більше можливостей для культурних та соціальних проєктів для українців", - поділилася вона.

Освіту 7-річний хлопчик здобуває безкоштовно, проте родина витрачає на оренду житла, харчування та пересування містом.

Олена зізналася, що продала свій автомобіль і тепер насолоджується поїздками громадським транспортом.

Я їжджу громадським транспортом і абсолютно щаслива з цього приводу. В мене є свої збереження. Також нам з сином допомагає колишній чоловік, за що я йому безмежно вдячна, бо не думаю, що справилася б з тим, щоби проживати самостійно за кордоном", - зізналася вона.

Артистка також розкрила, скільки приблизно грошей витрачає в місяць на життя в Австрії.

"Думаю, десь 2500 євро на місяць ми витрачаємо", - розповіла вона.

Олена Шоптенко розкрила, на які гроші живе в Австрії і скільки витрачаєШоптенко розкрила, скільки витрачає на місяць (скриншот)

Скільки заробляє Олена Шоптенко

Хореографиня назвала свої заробітки нестабільними. Вона працює як в Україні, так і за кордоном.

"Буває одна-три тисячі євро, а буває і п’ять", - сказала вона.

За її словами, за останні три роки життя за кордоном вдавалося заробити до 5 тисяч євро, а найменший дохід складав 500 євро.

Шоптенко зазначила, що працює як приватна підприємиця. У неї є свій танцювально-терапевтичний проєкт, назва якого зареєстрована в Україні. Також вона планує оформити його в Австрії.

