Олена Шоптенко розкрила, на які гроші живе в Австрії і скільки витрачає
Українська хореографиня Олена Шоптенко розповіла про свої доходи та витрати після переїзду до Австрії, куди вона разом з сином виїхала на початку російського повномасштабного вторгнення.
Як повідомляє РБК-Україна, про свої доходи та витрати вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Скільки витрачає Олена Шоптенко на життя в Австрії
Як відомо, хореографиня проживає у Відні. Там вона працює та водить сина на навчання в школу.
"Я взагалі поїхала до родичів у Грац, ніколи не планувала жити в Австрії. Потім перебралася до Відня з сином, бо там більше можливостей для культурних та соціальних проєктів для українців", - поділилася вона.
Освіту 7-річний хлопчик здобуває безкоштовно, проте родина витрачає на оренду житла, харчування та пересування містом.
Олена зізналася, що продала свій автомобіль і тепер насолоджується поїздками громадським транспортом.
Я їжджу громадським транспортом і абсолютно щаслива з цього приводу. В мене є свої збереження. Також нам з сином допомагає колишній чоловік, за що я йому безмежно вдячна, бо не думаю, що справилася б з тим, щоби проживати самостійно за кордоном", - зізналася вона.
Артистка також розкрила, скільки приблизно грошей витрачає в місяць на життя в Австрії.
"Думаю, десь 2500 євро на місяць ми витрачаємо", - розповіла вона.
Шоптенко розкрила, скільки витрачає на місяць (скриншот)
Скільки заробляє Олена Шоптенко
Хореографиня назвала свої заробітки нестабільними. Вона працює як в Україні, так і за кордоном.
"Буває одна-три тисячі євро, а буває і п’ять", - сказала вона.
За її словами, за останні три роки життя за кордоном вдавалося заробити до 5 тисяч євро, а найменший дохід складав 500 євро.
Шоптенко зазначила, що працює як приватна підприємиця. У неї є свій танцювально-терапевтичний проєкт, назва якого зареєстрована в Україні. Також вона планує оформити його в Австрії.
