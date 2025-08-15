ua en ru
Елена Шоптенко раскрыла, на какие деньги живет в Австрии и сколько тратит

Пятница 15 августа 2025 17:55
Елена Шоптенко раскрыла, на какие деньги живет в Австрии и сколько тратит
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский хореограф Елена Шоптенко рассказала о своих доходах и расходах после переезда в Австрию, куда она вместе с сыном выехала в начале российского полномасштабного вторжения.

Как сообщает РБК-Украина, о своих доходах и расходах она рассказала в интервью Славе Демину.

Сколько тратит Елена Шоптенко на жизнь в Австрии

Как известно, хореограф проживает в Вене. Там она работает и водит сына на обучение в школу.

"Я вообще поехала к родственникам в Грац, никогда не планировала жить в Австрии. Потом перебралась в Вену с сыном, потому что там больше возможностей для культурных и социальных проектов для украинцев", - поделилась она.

Образование 7-летний мальчик получает бесплатно, однако семья тратит на аренду жилья, питание и передвижение по городу.

Елена призналась, что продала свой автомобиль и теперь наслаждается поездками общественным транспортом.

Я езжу общественным транспортом и абсолютно счастлива по этому поводу. У меня есть свои сбережения. Также нам с сыном помогает бывший муж, за что я ему бесконечно благодарна, потому что не думаю, что справилась бы с тем, чтобы проживать самостоятельно за границей", - призналась она.

Артистка также раскрыла, сколько примерно денег тратит в месяц на жизнь в Австрии.

"Думаю, где-то 2500 евро в месяц мы тратим", - рассказала она.

Елена Шоптенко раскрыла, на какие деньги живет в Австрии и сколько тратитШоптенко раскрыла, сколько тратит в месяц (скриншот)

Сколько зарабатывает Елена Шоптенко

Хореограф назвала свои заработки нестабильными. Она работает как в Украине, так и за рубежом.

"Бывает одна-три тысячи евро, а бывает и пять", - сказала она.

По ее словам, за последние три года жизни за границей удавалось заработать до 5 тысяч евро, а наименьший доход составлял 500 евро.

Шоптенко отметила, что работает как частный предприниматель. У нее есть свой танцевально-терапевтический проект, название которого зарегистрировано в Украине. Также она планирует оформить его в Австрии.

