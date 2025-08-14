Олена Шоптенко розставила крапки над "і" в конфлікті з Могилевською

Відома хореографиня Олена Шоптенко прокоментувала чутки щодо конфлікту з українською співачкою Наталією Могилевською та зізналася, що страждала на зіркову хворобу.
Як повідомляє РБК-Україна, про стосунки з народною артисткою вона розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну.
Хореографиня здивовано відреагувала на нагадування про непорозуміння зі співачкою.
"Правда? Я не пам’ятаю", - сказала вона.
Дьомін згадав, що Могилевська у 2021 році відмовилася коментувати появу Шоптенко на одній із телепрограм.
"Позаочі це було. І вона тоді відмовилася про тебе взагалі щось говорити", - поділився він.
Танцівниця дала зрозуміти, що забула за цю ситуацію. Вона пояснила, що конфлікт, ймовірно, стосувався не її особисто, а їхньої пари з Зеленським на "Танцях з зірками". А так між ними немає напруги.
"Я тоді це пов’язала з тією її поразкою, але жодним чином зі мною особисто, бо ми ще неодноразово спілкувалися після цього і все було в порядку", - пояснила вона.
Сама Могилевська колись теж зізнавалася, що немає проблем у стосунках з хореографинею. Був період, коли вони навіть дружили й відпочивали разом.
Хореографиня також відверто зізналася, що деякий час страждала на зіркову хворобу.
"Мені іноді буває соромно за свою поведінку під час моєї зіркової хвороби", - розповіла вона.
Проявлялася вона у ставленні до людей. Олена могла дозволити собі пихатість та зверхність, але тепер шкодує про це.
"Могла бути якась пихатість, зверхнє ставлення. Це не прикольно", - зазначила вона.
