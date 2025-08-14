Елена Шоптенко расставила точки над "і" в конфликте с Могилевской

Известный хореограф Елена Шоптенко прокомментировала слухи о конфликте с украинской певицей Натальей Могилевской и призналась, что страдала звездной болезнью.
Как сообщает РБК-Украина, об отношениях с народной артисткой она рассказала в интервью Славе Демину.
Хореограф удивленно отреагировала на напоминание о недоразумении с певицей.
"Правда? Я не помню", - сказала она.
Демин вспомнил, что Могилевская в 2021 году отказалась комментировать появление Шоптенко на одной из телепрограмм.
"За глаза это было. И она тогда отказалась о тебе вообще что-то говорить", - поделился он.
Танцовщица дала понять, что забыла об этой ситуации. Она объяснила, что конфликт, вероятно, касался не ее лично, а их пары с Зеленским на "Танцях з зірками". А так между ними нет напряжения.
"Я тогда это связала с тем ее поражением, но никоим образом со мной лично, потому что мы еще неоднократно общались после этого и все было в порядке", - пояснила она.
Сама Могилевская когда-то тоже признавалась, что нет проблем в отношениях с хореографом. Был период, когда они даже дружили и отдыхали вместе.
Хореограф также откровенно призналась, что некоторое время страдала звездной болезнью.
"Мне иногда бывает стыдно за свое поведение во время моей звездной болезни", - рассказала она.
Проявлялась она в отношении к людям. Елена могла позволить себе напыщенность и высокомерие, но теперь жалеет об этом.
"Могла быть какая-то напыщенность, высокомерное отношение. Это не прикольно", - отметила она.
