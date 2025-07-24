Молодша донька Стіва Джобса виходить заміж: що відомо про нареченого і шикарне весілля

Молодша донька засновника Apple Стіва Джобса Іві Джобс зовсім скоро вийде заміж за британського спортсмена, олімпійського чемпіона в кінному спорті Гаррі Чарльза.

Коли відбудеться весілля Іві Джобс

Весілля американської моделі Іві Джобс, молодшої з чотирьох дітей Стіва Джобса, заплановане на цю суботу. Урочистість триватиме чотири дні.

Деталі весілля ретельно приховують. Район Котсуолд в Англії, де в приватному маєтку має відбутися церемонія, повністю закритий для сторонніх. За попередніми даними, гостей планують доставляти на місце вертольотами.

За інсайдерськими даними, на святкування майбутні молодята витратили близько 5 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 6 млн доларів).

Зазначимо, що це весілля в мальовничому Котсуолді може позмагатися з нещодавнім весіллям Джеффа Безоса і Лорен Санчес у Венеції за перше місце в списках найрозкішніших весіль.

На заході буде багато світових знаменитостей, серед яких Камала Харіс, Фібі та Дженніфер Гейтс і принцеса Беатріс. Крім того, на заході виступить легендарний Елтон Джон.

Іві Джобс із коханим (фото: instagram.com/evejobs)

Хто така Іві Джобс

Дівчині 27 років - вона народилася 9 липня 1998 року. Вона молодша з дітей підприємця і винахідника Стіва Джобса.

Закінчила Стенфордський університет і будувала кар'єру в модельному бізнесі.

У 2021 році дебютувала на Тижні моди в Парижі, а також співпрацювала з Louis Vuitton, Vogue, Vanity Fair, Glossier.

Іві Джобс (фото: instagram.com/evejobs)

Що відомо про майбутнього чоловіка Іві Джобс

Гаррі Чарльз народився 15 липня 1999 року в сім'ї Пітера Чарльза і Тари Чарльз. Він на рік молодший за свою обраницю.

Його батько - член команди, яка завоювала першу в історії 60 років золоту медаль Великої Британії зі стрибків у воду на літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Гаррі з дитинства займався кінним спортом, дебютував на Олімпійських іграх 2021 року в Токіо.

Гаррі Чарльз (фото: instagram.com/evejobs)

У 2024 році на Олімпійських іграх у Парижі він завоював золоту медаль у складі британської команди. Гаррі Чарльз змагався з перев'язаною рукою після перелому, отриманого за чотири тижні до Олімпіади.

Він постійно бере участь у престижних міжнародних змаганнях і має високий авторитет у світі кінного спорту.

Іві Джобс із коханим (фото: instagram.com/evejobs)

Що відомо про стосунки Іві Джобс із Гаррі Чарльзом

Пара познайомилася 2022 року на приватному прийомі. Вони не афішували своїх стосунків, а вже у 2023 році стали з'являтися разом на модних показах і на благодійних балах.

У вересні 2024 року пара заручилася.

У червні 2025 року Іві Джобс вже відгуляла свій дівич-вечір на острові Капрі.

Молодша донька Джобса відгуляла дівич-вечір у червні (фото: instagram.com/evejobs)