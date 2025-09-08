Онука Софії Ротару неочікувано показалася з Трампом (фото)

Для виходу на трибуни Софія обрала романтичну шовкову сукню модного масляно-жовтого відтінку, прикрашену квітковими мотивами та мереживними деталями.

Стильний образ вона доповнила м’якими хвилями у волоссі та червоною сумкою, яка стала яскравим акцентом.

Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Мама й донька охоче позували на камеру, демонструючи святкову атмосферу змагань.

Та справжньою несподіванкою стало одне з селфі Софії: у кадр потрапив і президент США Дональд Трамп, який цього дня теж завітав на турнір.

Софія Євдокименко заселфілася з Трампом (скріншот)

Тож Євдокименко спостерігала не тільки за матчем, а й за тим, що відбувалося в ложі для президента.

Софія Євдокименко (скріншот)

Що відомо про Софію Євдокименко

Соня - онука легендарної української співачки Софії Ротару. Вона вже кілька років живе у США, де оселилася в розкішних апартаментах, навчається на мистецькому факультеті та паралельно будує кар’єру моделі.

Дівчина знімалася для низки престижних закордонних глянців і впевнено заявляє про себе у світі fashion.

Соня перебуває у стосунках з американським бізнесменом Максом Лернером.

Софія Євдокименко з коханим (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Його родина володіє банківською холдинговою компанією MBNA Corporation, а також футбольними клубами Cleveland Browns і Aston Villa.