Внучка Софии Ротару неожиданно засветилась с Трампом (фото)

София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Иванна Пашкевич

Внучка Софии Ротару, 24-летняя модель и блогерша София Евдокименко, посетила турнир US Open в Нью-Йорке. Девушка поделилась фото с мамой Светланой, а на одном из снимков неожиданно засветился президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram красавицы.

Для выхода на трибуны София выбрала романтическое шелковое платье модного масляно-желтого оттенка, украшенное цветочными мотивами и кружевными деталями.

Стильный образ она дополнила мягкими волнами в волосах и красной сумкой, которая стала ярким акцентом.

София Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Мама и дочь охотно позировали на камеру, демонстрируя праздничную атмосферу соревнований.

Но настоящей неожиданностью стало одно из селфи Софии: в кадр попал и президент США Дональд Трамп, который в этот день тоже посетил турнир.

София Евдокименко заселфилась с Трампом (скриншот)

Поэтому Евдокименко наблюдала не только за матчем, но и за тем, что происходило в ложе для президента.

София Евдокименко (скриншот)

Что известно о Софии Евдокименко

Соня - внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару. Она уже несколько лет живет в США, где поселилась в роскошных апартаментах, учится на художественном факультете и параллельно строит карьеру модели.

Девушка снималась для ряда престижных зарубежных глянцев и уверенно заявляет о себе в мире fashion.

Соня находится в отношениях с американским бизнесменом Максом Лернером.

София Евдокименко с возлюбленным (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Его семья владеет банковской холдинговой компанией MBNA Corporation, а также футбольными клубами Cleveland Browns и Aston Villa.

Дональд ТрампРотаруЗвезды шоу-бизнеса