Зірка "Кріпосної" зворушливо привітала сина з 6-річчям і показала архівні фото

Понеділок 18 серпня 2025 19:55
Зірка "Кріпосної" зворушливо привітала сина з 6-річчям і показала архівні фото Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Катерина Собкова

Зірка популярного серіалу "Кріпосна", актриса Анна Сагайдачна показала, як відсвяткувала день народження сина Тимура.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Сагайдачна показала нові фото сина

"Знаєте, але є життя, яке важливіше за власне. Мій син, я завжди поруч. Люблю так сильно! 18.08.2025 Тимур 6 років", - написала вона в пості.

Свято було організовано в стилістиці популярної гри Minecraft - з аніматорами, іграми та піньятою.

Зірка "Кріпосної" показала фото день народження сина (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На одному з фото Сагайдачна та її син щасливо позують з яскравим тортом "Покемон" із зображенням улюбленого героя Пікачу. Таке тематичне свято свідчить про те, що хлопчик захоплюється світом мультфільмів і відеоігор.

Анна обіймає сина, променисто посміхаючись. Її образ, що складається з оливкової сорочки, доповненої стильними сонцезахисними окулярами та золотим ланцюжком, має невимушений і по-домашньому затишний вигляд.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; зворушливо привітала сина з 6-річчям і показала архівні фотоСагайдачна з сином зараз (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Анна Сагайдачна показала архівні фото

Крім того, актриса поділилася рідкісними фото, на якому вона зображена з маленьким сином.

Анна Сагайдачна показала рідкісні фото з сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На одному з них вона ніжно обіймає немовля, дивлячись у камеру з теплою посмішкою.

"Бо як можна повірити, що 6 років пролетіли?" - риторично запитала вона в Stories.

Порівнюючи це фото із сьогоднішнім, де він уже тримає великий торт, можна побачити, як швидко минув час.

Акторка демонструє, що, попри успішну кар'єру, вона залишається турботливою і люблячою мамою.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; зворушливо привітала сина з 6-річчям і показала архівні фотоСагайдачна із сином - архівне фото (скриншот)

Як відреагували в мережі

Фоловери акторки одразу ж взялися коментувати теплі сімейні фото:

  • "Вітаю, дорога! Ти привела на світ неймовірного хлопчика! Нехай росте здоровим і щасливим! Обіймаю вас міцно!"
  • "З днем народження"
  • "Клас, вітаю".

Нагадаємо, у Сагайдачної двоє дітей: 6-річний син Тимур від шлюбу з Євгеном Третяком, а також донька Міра від нового коханого, ім'я та обличчя якого актриса досі приховує.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; зворушливо привітала сина з 6-річчям і показала архівні фотоСагайдачна з сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

