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Последние часы жизни Оззи Осборна: что произошло в день смерти рок-легенды

Четверг 24 июля 2025 13:48
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Последние часы жизни Оззи Осборна: что произошло в день смерти рок-легенды Оззи Осборн (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Всемирно известный рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет во вторник, 22 июля. Теперь стали известны подробности последних часов его жизни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Metro.

Хотя уже давно было известно о серьезных проблемах со здоровьем музыканта, известие о его смерти стало неожиданностью для многих - особенно учитывая, что лишь несколько недель назад он последний раз вышел на сцену во время концерта Back to the Beginning в Бирмингеме.

Более того, за два дня до смерти его дочь Келли Осборн опубликовала в соцсетях видео с отцом, на котором Оззи смотрится бодро: он завтракает и машет рукой в камеру.

Что известно о смерти Оззи Осборна

Как сообщают СМИ, 22 июля в 10:30 утра экстренные службы получили уведомление о критическом состоянии рокера.

Вертолет воздушной скорой помощи Thames Valley Air Ambulance вылетел из базы ВВС Бенсон в Оксфордшире - примерно в 43 километрах от его дома.

Вертолет приземлился на территории имения Оззи. Медики находились на месте около двух часов, оказывая реанимационную помощь. К сожалению, спасти Осборна не удалось - 76-летний фронтмен Black Sabbath скончался в своем особняке Welders House, являющемся памятником архитектуры.

Последние часы жизни Оззи Осборна: что произошло в день смерти рок-легенды

Дом Оззи Осборна (фото: Getty Images)

В то же время жители соседнего населенного пункта заметили красный вертолет возле особняка Осборнов.

"Мы сразу подумали, что произошло что-то серьезное - было известно, что у него были проблемы со здоровьем", - отметил один из очевидцев.

В 12:30 вертолет снова взлетел.

А источник, близкий к семье легендарного музыканта, сообщил изданию People, что Оззи ушел из жизни спокойно.

"Наибольшее желание Шэрон (последняя жена Оззи Осборна - ред.) исполнилось. Сейчас она сосредоточена на этом. Последние дни Оззи провел в Англии, рядом с семьей, музыкой и в месте, которое он считал настоящим домом", - рассказал инсайдер.

Также он добавил, что прощальный концерт Back to the Beginning имел огромное значение для Осборна - он стал символическим завершением его карьеры.

В последние годы музыкант откровенно говорил о своих серьезных проблемах со здоровьем - в частности, о диагностированной в 2019 году болезни Паркинсона и хронических проблемах с позвоночником, которые ограничивали его подвижность.

Последние часы жизни Оззи Осборна: что произошло в день смерти рок-легенды

Оззи Осборн умер в своем доме (фото: Getty Images)

Оззи Осборн - краткая биография

Настоящее имя музыканта - Джон Майкл Осборн. Он родился 3 декабря 1948 года.

Британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал.

Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хеви-метала".

После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с его участием.

5 июля 2025 года Осборн дал свой последний концерт в рамках Back to the Beginning, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее в том же году он объявил, что это будет его последнее живое выступление, хотя намеревался продолжить записывать музыку. Он умер семнадцать дней спустя.

Последние часы жизни Оззи Осборна: что произошло в день смерти рок-легенды

Оззи Осборн (фото: Getty Images)

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