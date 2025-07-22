Оззі Осборн про війну в Україні: що казав легендарний рокер за життя
Рок-музикант та вокаліст Black Sabbath Оззі Осборн, який помер у 76 років, відкрито висловлював підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії.
РБК-Україна пригадує, як музикант допомагав українцям.
Що казав Оззі Осборн про Україну
Рокер був культовою фігурою не лише у світі. Він не залишався осторонь, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.
У квітні 2022 року він разом з дружиною Шерон заявив про намір допомогти українським біженцям і закликав світ не стояти осторонь.
We’re standing up for Ukraine. We’re asking everyone who sees this to amplify this call — post yourself, share a video from an activist, or share this video — so that our world leaders know we need the world to stand up for Ukraine and support refugees #standupforukraine pic.twitter.com/rXJPap1Lu5— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) April 8, 2022
Згодом у серпні він присвятив випуск альбому Patient Number 9 Україні. Обкладинку доповнили синьо-жовтими кольорами та важливим меседжем.
Вартість альбому складала 38 доларів, а всі кошти з продажу музикант обіцяв передати волонтерській організації Third Wave Volunteers, у якій зокрема працював його син Джек ще від початку російського вторгнення.
"У лютому мій син Джек разом із волонтерами евакуював дітей-сиріт з особливими потребами з України. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, особливо під час війни, тому займатися такою важливою справою - це правильно", - писав тоді Осборн.
The Limited Edition @Spotify Exclusive #PatientNumber9 2-LP Blue & Yellow Split Color Vinyl in the colors of the #Ukrainian flag. Please see the full description to learn more about supporting #Ukrainehttps://t.co/Ig8CxK2I0y pic.twitter.com/4t43mvLt5m— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) August 3, 2022
Що відомо про смерть Оззі Осборна
Музикант помер вранці 22 липня, про що повідомила його дружина. В останні роки він боровся з проблемами зі здоров'ям, які зокрема змусили його завершити музичну кар'єру.
Так, рокер мав хворобу Паркінсона та страждав через наслідки травмуючого падіння у 2019 році.
Через погіршення стану здоров'я він був змушений скасувати кілька турів. Проте все ж попрощатися з фанами встиг. За кілька тижнів до смерті він виступив на прощальному концерті в Бірмінгемі, де зокрема возз'єднався зі своїм гуртом Black Sabbath.
Оззі було 76 років. По собі він залишив чималий музичний спадок. Раніше ми писали про найвідоміші хіти рокера, які має почути кожен.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: x.com Оззі Осборна, Wikipedia.