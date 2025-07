Оззі Осборн про війну в Україні: що казав легендарний рокер за життя

Рокер був культовою фігурою не лише у світі. Він не залишався осторонь, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

У квітні 2022 року він разом з дружиною Шерон заявив про намір допомогти українським біженцям і закликав світ не стояти осторонь.

We’re standing up for Ukraine. We’re asking everyone who sees this to amplify this call — post yourself, share a video from an activist, or share this video — so that our world leaders know we need the world to stand up for Ukraine and support refugees #standupforukraine pic.twitter.com/rXJPap1Lu5