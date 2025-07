Оззи Осборн о войне в Украине: что говорил легендарный рокер при жизни

Рокер был культовой фигурой не только в мире. Он не оставался в стороне, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

В апреле 2022 года он вместе с женой Шэрон заявил о намерении помочь украинским беженцам и призвал мир не стоять в стороне.

We’re standing up for Ukraine. We’re asking everyone who sees this to amplify this call — post yourself, share a video from an activist, or share this video — so that our world leaders know we need the world to stand up for Ukraine and support refugees #standupforukraine pic.twitter.com/rXJPap1Lu5