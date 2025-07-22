Оззи Осборн о войне в Украине: что говорил легендарный рокер при жизни

Рок-музыкант и вокалист Black Sabbath Оззи Осборн, который умер в 76 лет , открыто выражал поддержку Украине после полномасштабного вторжения России.

Что говорил Оззи Осборн об Украине

Рокер был культовой фигурой не только в мире. Он не оставался в стороне, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

В апреле 2022 года он вместе с женой Шэрон заявил о намерении помочь украинским беженцам и призвал мир не стоять в стороне.

We’re standing up for Ukraine. We’re asking everyone who sees this to amplify this call — post yourself, share a video from an activist, or share this video — so that our world leaders know we need the world to stand up for Ukraine and support refugees #standupforukraine pic.twitter.com/rXJPap1Lu5 — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) April 8, 2022

Позже в августе он посвятил выпуск альбома Patient Number 9 Украине. Обложку дополнили сине-желтыми цветами и важным месседжем.

Стоимость альбома составляла 38 долларов, а все средства с продажи музыкант обещал передать волонтерской организации Third Wave Volunteers, в которой в частности работал его сын Джек еще с начала российского вторжения.

"В феврале мой сын Джек вместе с волонтерами эвакуировал детей-сирот с особыми потребностями из Украины. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно во время войны, поэтому заниматься таким важным делом - это правильно", - писал тогда Осборн.

The Limited Edition @Spotify Exclusive #PatientNumber9 2-LP Blue & Yellow Split Color Vinyl in the colors of the #Ukrainian flag. Please see the full description to learn more about supporting #Ukrainehttps://t.co/Ig8CxK2I0y pic.twitter.com/4t43mvLt5m — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) August 3, 2022

Что известно о смерти Оззи Осборна

Музыкант умер утром 22 июля, о чем сообщила его жена. В последние годы он боролся с проблемами со здоровьем, которые в частности заставили его завершить музыкальную карьеру.

Так, рокер имел болезнь Паркинсона и страдал из-за последствий травмирующего падения в 2019 году.

Из-за ухудшения состояния здоровья он был вынужден отменить несколько туров. Однако все же попрощаться с фанами успел. За несколько недель до смерти он выступил на прощальном концерте в Бирмингеме, где в частности воссоединился со своей группой Black Sabbath.

Оззи было 76 лет. После себя он оставил немалое музыкальное наследие. Ранее мы писали о самых известных хитах рокера, которые должен услышать каждый.