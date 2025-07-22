ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оззи Осборн о войне в Украине: что говорил легендарный рокер при жизни

Вторник 22 июля 2025 22:52
UA EN RU
Оззи Осборн о войне в Украине: что говорил легендарный рокер при жизни Оззи Осборн занял четкую позицию (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Рок-музыкант и вокалист Black Sabbath Оззи Осборн, который умер в 76 лет, открыто выражал поддержку Украине после полномасштабного вторжения России.

РБК-Украина вспоминает, как музыкант помогал украинцам.

Что говорил Оззи Осборн об Украине

Рокер был культовой фигурой не только в мире. Он не оставался в стороне, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

В апреле 2022 года он вместе с женой Шэрон заявил о намерении помочь украинским беженцам и призвал мир не стоять в стороне.

Позже в августе он посвятил выпуск альбома Patient Number 9 Украине. Обложку дополнили сине-желтыми цветами и важным месседжем.

Стоимость альбома составляла 38 долларов, а все средства с продажи музыкант обещал передать волонтерской организации Third Wave Volunteers, в которой в частности работал его сын Джек еще с начала российского вторжения.

"В феврале мой сын Джек вместе с волонтерами эвакуировал детей-сирот с особыми потребностями из Украины. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно во время войны, поэтому заниматься таким важным делом - это правильно", - писал тогда Осборн.

Что известно о смерти Оззи Осборна

Музыкант умер утром 22 июля, о чем сообщила его жена. В последние годы он боролся с проблемами со здоровьем, которые в частности заставили его завершить музыкальную карьеру.

Так, рокер имел болезнь Паркинсона и страдал из-за последствий травмирующего падения в 2019 году.

Из-за ухудшения состояния здоровья он был вынужден отменить несколько туров. Однако все же попрощаться с фанами успел. За несколько недель до смерти он выступил на прощальном концерте в Бирмингеме, где в частности воссоединился со своей группой Black Sabbath.

Оззи было 76 лет. После себя он оставил немалое музыкальное наследие. Ранее мы писали о самых известных хитах рокера, которые должен услышать каждый.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: x.com Оззи Осборна, Wikipedia.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки