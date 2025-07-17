"Підпільний стендап" і компанія Вакарчука отримали статус критично важливих: хто ще у списку
Міністерство культури та стратегічних комунікацій визнало проєкт "Підпільний стендап", компанію Святослава Вакарчука "Суперсиметрія", а також інші культурні організації та медіа критично важливими.
Які ще компанії потрапили до цього списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
Згідно з наказами, виданими в період із 9 травня до 16 липня, статусу критично важливих набули компанія ТОВ "Суперсиметрія" (володіє правами на твори гурту "Океан Ельзи", заснована Святославом Вакарчуком) і ТОВ "Підпільний стендап" (український стендап-проєкт), заснований коміком Святославом Загайкевичем.
Ці організації визнані такими, що відповідають критеріям підприємств, які мають важливе значення для функціонування економіки, життєдіяльності населення та потреб оборони в особливий період.
Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Статус критично важливих також надано таким компаніям:
- ТОВ "Українська радіо група"
- ДП "Національний центр Олександра Довженка"
- Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків
- ТОВ "ВІЖН 4" (канал "Бігуді")
- ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна")
- ТОВ "Буковинська хвиля" (радіостанція "Буковинська хвиля")
- АТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус"
- ТОВ "Медіацентр "Вести"
- ТОВ "Видавничий центр "Академія" (видавництво "Академія")
- ТОВ "Фірма "Антологія" (видавництво "Антологія")
- ТОВ "Діджіван" (УНІАН ТБ)
- ТОВ "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна"
- ТОВ "Консалтингова фірма "Веданта-експерт"
- ТОВ "Нью фрідом"
- ТОВ "Поларт"
- ТОВ "Новий горизонт"
- ТОВ "НФ"
- ТОВ "ПКА Груп"
- ТОВ "Діджиталс солюшнс"
- ТОВ "СЕС Сіріус Україна".
Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332, яка передбачає оновлений порядок бронювання від мобілізації через державний портал "Дія".
7 лютого цього року Міністерство культури затвердило нові критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для національної економіки у сферах культури та інформації.
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