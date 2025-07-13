Педро Паскаль зізнався в любові до Достоєвського і Булгакова: українці різко відреагували

Чим Педро Паскаль обурив українців

У ролику, який записувала фанатка знаменитості, він поділився списком своїх улюблених книжок.

Паскаль зізнався, що найбільше вражений "Злочином і карою" Федора Достоєвського, а одразу після неї поставив "Майстра і Маргариту" Михайла Булгакова.

Цей фрагмент швидко розлетівся мережею Х, де спалахнув справжній шквал критики.

Користувачі нагадали акторові, що і Достоєвський, і Булгаков - не просто класики літератури, а символи російського імперського світогляду, який сьогодні трансформувався у воєнну агресію.

Попри те, що в добірці Педро також фігурують "Джейн Ейр" Шарлотти Бронте, "Сто років самотності" Ґарсія Маркеса, "На схід від раю" Стейнбека і "Чарівна гора" Томаса Манна - саме вибір російських авторів як "топу топів" викликав найбільше запитань.

У мережі зʼявилися десятки обурених і саркастичних коментарів.

А Педро Паскаль дійсно підтримує Україну?

Де вже тут можна прочитати про те, що комусь і так ніколи не подобався Педро Паскаль, і взагалі він такий собі актор, позабирав всі хайпові ролі?

О ні, Педро Паскаль зіганув

Педро Паскаль виглядає досить живим, але він просто не здогадується, що сьогодні для багатьох українців він помер

Педро Паскаль поділився рецептом буріто зі смаком кулєбяки

Паскаль читає російську літературу, бо в душі не *бе, що українцям не подобається Достоєвський

Що говорив Педро Паскаль про війну в Україні

28 лютого, одразу після перемовин Президентів України та США у Вашингтоні, голлівудський актор опублікував сторіз, в якій висловив свою позицію щодо війни.

Зірка "Останніх з нас" поділився зображенням карти України та портретами Володимира Зеленського.

До світлин він додав підписи: "Сміливість має ім’я" і "Залишайтеся на правильному боці історії".

Як Педро Паскаль підтримав Україну (скріншот)

Тоді зірка дав зрозуміти, що стоїть на боці українців у боротьбі проти російської агресії.