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Педро Паскаль зізнався в любові до Достоєвського і Булгакова: українці різко відреагували

Кадр з фільму "Дивний спосіб життя"
Автор: Іванна Пашкевич

Педро Паскаль потрапив у гучний скандал через літературні смаки. Голлівудська зірка опублікував відео, в якому поділився переліком улюблених книжок. Та замість вдячності фанатів отримав хвилю критики - насамперед від українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис актора у соцмережі X.

Чим Педро Паскаль обурив українців

У ролику, який записувала фанатка знаменитості, він поділився списком своїх улюблених книжок.

Паскаль зізнався, що найбільше вражений "Злочином і карою" Федора Достоєвського, а одразу після неї поставив "Майстра і Маргариту" Михайла Булгакова.

Цей фрагмент швидко розлетівся мережею Х, де спалахнув справжній шквал критики.

Користувачі нагадали акторові, що і Достоєвський, і Булгаков - не просто класики літератури, а символи російського імперського світогляду, який сьогодні трансформувався у воєнну агресію.

Попри те, що в добірці Педро також фігурують "Джейн Ейр" Шарлотти Бронте, "Сто років самотності" Ґарсія Маркеса, "На схід від раю" Стейнбека і "Чарівна гора" Томаса Манна - саме вибір російських авторів як "топу топів" викликав найбільше запитань.

У мережі зʼявилися десятки обурених і саркастичних коментарів.

  • А Педро Паскаль дійсно підтримує Україну?
  • Де вже тут можна прочитати про те, що комусь і так ніколи не подобався Педро Паскаль, і взагалі він такий собі актор, позабирав всі хайпові ролі?
  • О ні, Педро Паскаль зіганув
  • Педро Паскаль виглядає досить живим, але він просто не здогадується, що сьогодні для багатьох українців він помер 
  • Педро Паскаль поділився рецептом буріто зі смаком кулєбяки
  • Паскаль читає російську літературу, бо в душі не *бе, що українцям не подобається Достоєвський

Що говорив Педро Паскаль про війну в Україні

28 лютого, одразу після перемовин Президентів України та США у Вашингтоні, голлівудський актор опублікував сторіз, в якій висловив свою позицію щодо війни.

Зірка "Останніх з нас" поділився зображенням карти України та портретами Володимира Зеленського.

До світлин він додав підписи: "Сміливість має ім’я" і "Залишайтеся на правильному боці історії".

Як Педро Паскаль підтримав Україну (скріншот)

Тоді зірка дав зрозуміти, що стоїть на боці українців у боротьбі проти російської агресії.

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