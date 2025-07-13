Педро Паскаль зізнався в любові до Достоєвського і Булгакова: українці різко відреагували

Педро Паскаль потрапив у гучний скандал через літературні смаки. Голлівудська зірка опублікував відео, в якому поділився переліком улюблених книжок. Та замість вдячності фанатів отримав хвилю критики - насамперед від українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис актора у соцмережі X.
У ролику, який записувала фанатка знаменитості, він поділився списком своїх улюблених книжок.
Паскаль зізнався, що найбільше вражений "Злочином і карою" Федора Достоєвського, а одразу після неї поставив "Майстра і Маргариту" Михайла Булгакова.
Цей фрагмент швидко розлетівся мережею Х, де спалахнув справжній шквал критики.
Користувачі нагадали акторові, що і Достоєвський, і Булгаков - не просто класики літератури, а символи російського імперського світогляду, який сьогодні трансформувався у воєнну агресію.
Попри те, що в добірці Педро також фігурують "Джейн Ейр" Шарлотти Бронте, "Сто років самотності" Ґарсія Маркеса, "На схід від раю" Стейнбека і "Чарівна гора" Томаса Манна - саме вибір російських авторів як "топу топів" викликав найбільше запитань.
У мережі зʼявилися десятки обурених і саркастичних коментарів.
28 лютого, одразу після перемовин Президентів України та США у Вашингтоні, голлівудський актор опублікував сторіз, в якій висловив свою позицію щодо війни.
Зірка "Останніх з нас" поділився зображенням карти України та портретами Володимира Зеленського.
До світлин він додав підписи: "Сміливість має ім’я" і "Залишайтеся на правильному боці історії".
Тоді зірка дав зрозуміти, що стоїть на боці українців у боротьбі проти російської агресії.
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