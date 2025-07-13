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Педро Паскаль признался в любви к Достоевскому и Булгакову: украинцы резко отреагировали

Кадр из фильма "Странный образ жизни"
Автор: Иванна Пашкевич

Педро Паскаль попал в громкий скандал из-за литературных вкусов. Голливудская звезда опубликовал видео, в котором поделился перечнем любимых книг. Но вместо благодарности фанатов получил волну критики - прежде всего от украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост актера в соцсети X.

Чем Педро Паскаль возмутил украинцев

В ролике, который записывала фанатка знаменитости, он поделился списком своих любимых книг.

Паскаль признался, что больше всего поражен "Преступлением и наказанием" Федора Достоевского, а сразу после нее поставил "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.

Этот фрагмент быстро разлетелся по сети Х, где вспыхнул настоящий шквал критики.

Пользователи напомнили актеру, что и Достоевский, и Булгаков - не просто классики литературы, а символы российского имперского мировоззрения, которое сегодня трансформировалось в военную агрессию.

Несмотря на то, что в подборке Педро также фигурируют "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Сто лет одиночества" Гарсия Маркеса, "К востоку от рая" Стейнбека и "Волшебная гора" Томаса Манна - именно выбор российских авторов в качестве "топа топов" вызвал больше всего вопросов.

В сети появились десятки возмущенных и саркастических комментариев.

  • А Педро Паскаль дійсно підтримує Україну?
  • Де вже тут можна прочитати про те, що комусь і так ніколи не подобався Педро Паскаль, і взагалі він такий собі актор, позабирав всі хайпові ролі?
  • О ні, Педро Паскаль зіганув
  • Педро Паскаль виглядає досить живим, але він просто не здогадується, що сьогодні для багатьох українців він помер 
  • Педро Паскаль поділився рецептом буріто зі смаком кулєбяки
  • Паскаль читає російську літературу, бо в душі не *бе, що українцям не подобається Достоєвський

Что говорил Педро Паскаль о войне в Украине

28 февраля, сразу после переговоров президентов Украины и США в Вашингтоне, голливудский актер опубликовал сториз, в которой выразил свою позицию относительно войны.

Звезда "Последних из нас" поделился изображением карты Украины и портретами Владимира Зеленского.

К фотографиям он добавил подписи: "Смелость имеет имя" и "Оставайтесь на правильной стороне истории".

Как Педро Паскаль поддержал Украину (скриншот)

Тогда звезда дал понять, что стоит на стороне украинцев в борьбе против российской агрессии.

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