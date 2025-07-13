Педро Паскаль признался в любви к Достоевскому и Булгакову: украинцы резко отреагировали

Чем Педро Паскаль возмутил украинцев

В ролике, который записывала фанатка знаменитости, он поделился списком своих любимых книг.

Паскаль признался, что больше всего поражен "Преступлением и наказанием" Федора Достоевского, а сразу после нее поставил "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.

Этот фрагмент быстро разлетелся по сети Х, где вспыхнул настоящий шквал критики.

Пользователи напомнили актеру, что и Достоевский, и Булгаков - не просто классики литературы, а символы российского имперского мировоззрения, которое сегодня трансформировалось в военную агрессию.

Несмотря на то, что в подборке Педро также фигурируют "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Сто лет одиночества" Гарсия Маркеса, "К востоку от рая" Стейнбека и "Волшебная гора" Томаса Манна - именно выбор российских авторов в качестве "топа топов" вызвал больше всего вопросов.

NEW: Видео ответа Педро Паскаля на вопрос, какие книги ему больше всего нравятся (via vaneschko_ on Instagram) pic.twitter.com/mHkHQIpeke - Pedro Pascal Nation (@PedroPNation) 9 июля 2025 года

В сети появились десятки возмущенных и саркастических комментариев.

А Педро Паскаль дійсно підтримує Україну?

Де вже тут можна прочитати про те, що комусь і так ніколи не подобався Педро Паскаль, і взагалі він такий собі актор, позабирав всі хайпові ролі?

О ні, Педро Паскаль зіганув

Педро Паскаль виглядає досить живим, але він просто не здогадується, що сьогодні для багатьох українців він помер

Педро Паскаль поділився рецептом буріто зі смаком кулєбяки

Паскаль читає російську літературу, бо в душі не *бе, що українцям не подобається Достоєвський

Что говорил Педро Паскаль о войне в Украине

28 февраля, сразу после переговоров президентов Украины и США в Вашингтоне, голливудский актер опубликовал сториз, в которой выразил свою позицию относительно войны.

Звезда "Последних из нас" поделился изображением карты Украины и портретами Владимира Зеленского.

К фотографиям он добавил подписи: "Смелость имеет имя" и "Оставайтесь на правильной стороне истории".

Как Педро Паскаль поддержал Украину (скриншот)

Тогда звезда дал понять, что стоит на стороне украинцев в борьбе против российской агрессии.