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Переможниця "Холостяка" після розриву з нареченим закрутила новий роман і показалась з коханим

Вівторок 08 липня 2025 14:57
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Переможниця "Холостяка" після розриву з нареченим закрутила новий роман і показалась з коханим Катя Лозовицька (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
Автор: Іванна Пашкевич

Переможниця проєкту "Холостяк-12" з Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька, закрутила новий роман.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Під час концерту MONATIK у Києві журналісти РБК-Україна помітили Катерину Лозовицьку у компанії молодого чоловіка.

Він - брюнет із кудрявим волоссям і справжній красунчик.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; після розриву з нареченим закрутила новий роман і показалась з коханимКатя Лозовицька з новим бойфрендом (фото: пресслужба MONATIK)

Пара не приховувала своїх почуттів - трималася за руки, ніжно обіймалася, позувала для фотографів і виглядала щасливою разом.

Наразі дівчина не коментує свої нові стосунки.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; після розриву з нареченим закрутила новий роман і показалась з коханимКатя Лозовицька з новим бойфрендом (фото: пресслужба MONATIK)

Що відомо про особисте життя Каті Лозовицької

Після розриву з "холостяком" Алексом Топольським Катерина закрутила новий роман у Польщі, куди переїхала після початку повномасштабного вторгнення.

Спершу вона не розкривала особистість свого обранця, уникаючи питань про його громадянство.

Лише у 2023 році зізналася, що це українець Володимир, і разом із ним вирішила повернутися до Києва.

У лютому 2025 року модель повідомила про кризу у стосунках. Підписники помітили, що вона перестала публікувати спільні фото з Володимиром і почали запитувати, чи вони досі разом.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; після розриву з нареченим закрутила новий роман і показалась з коханимКатя Лозовицька з екс-коханим (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Спочатку вона уникала конкретних відповідей, лише натякнувши на складний період у їхніх відносинах.

Зрештою у лютому цього року вона офіційно оголосила про розставання.

Саме модель поставила крапку в романі, попри те, що Володимир зробив їй пропозицію руки та серця.

"Між нами немає бруду, образ чи зрад. Між нами є повага, вдячність і бажання щастя одне одному", - розповідала вона раніше.

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