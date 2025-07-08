Переможниця "Холостяка" після розриву з нареченим закрутила новий роман і показалась з коханим
Переможниця проєкту "Холостяк-12" з Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька, закрутила новий роман.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Під час концерту MONATIK у Києві журналісти РБК-Україна помітили Катерину Лозовицьку у компанії молодого чоловіка.
Він - брюнет із кудрявим волоссям і справжній красунчик.
Катя Лозовицька з новим бойфрендом (фото: пресслужба MONATIK)
Пара не приховувала своїх почуттів - трималася за руки, ніжно обіймалася, позувала для фотографів і виглядала щасливою разом.
Наразі дівчина не коментує свої нові стосунки.
Катя Лозовицька з новим бойфрендом (фото: пресслужба MONATIK)
Що відомо про особисте життя Каті Лозовицької
Після розриву з "холостяком" Алексом Топольським Катерина закрутила новий роман у Польщі, куди переїхала після початку повномасштабного вторгнення.
Спершу вона не розкривала особистість свого обранця, уникаючи питань про його громадянство.
Лише у 2023 році зізналася, що це українець Володимир, і разом із ним вирішила повернутися до Києва.
У лютому 2025 року модель повідомила про кризу у стосунках. Підписники помітили, що вона перестала публікувати спільні фото з Володимиром і почали запитувати, чи вони досі разом.
Катя Лозовицька з екс-коханим (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
Спочатку вона уникала конкретних відповідей, лише натякнувши на складний період у їхніх відносинах.
Зрештою у лютому цього року вона офіційно оголосила про розставання.
Саме модель поставила крапку в романі, попри те, що Володимир зробив їй пропозицію руки та серця.
"Між нами немає бруду, образ чи зрад. Між нами є повага, вдячність і бажання щастя одне одному", - розповідала вона раніше.
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