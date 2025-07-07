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Зірка "МастерШеф" Мартиновська вперше вийшла у світ з коханим: що про нього відомо (фото)

Понеділок 07 липня 2025 15:45
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Зірка "МастерШеф" Мартиновська вперше вийшла у світ з коханим: що про нього відомо (фото) Ольга Мартиновська (фото: instagram.com/olga_martynovska)
Автор: Іванна Пашкевич

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська днями відвідала концерт MONATIK у Києві. Разом із нею був її коханий, з яким вона вперше показалася на публіці.

РБК-Україна розповідає, що відомо про обранця Мартиновської та ділиться ексклюзивними кадрами пари з заходу.

На презентації четвертого альбому MONATIK “Вічно танцююча людина”, яка відбулася 4 липня в Українському домі, зірка та її коханий не приховували ніжних почуттів - пара ніжно обіймалася, цілувалася і весь вечір виглядала дуже щасливою разом.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; Мартиновська вперше вийшла у світ з коханим: що про нього відомо (фото)Ольга Мартиновська вийшла у світ з коханим (фото: РБК-Україна)

Як виявилось, це не новий роман - Ольга знову зійшлася зі своїм колишнім, з яким розірвала стосунки у лютому 2025 року.

"Зараз ми разом. Я вже не пам'ятаю, хто перший пішов на примирення, зазвичай він це робить. Взагалі складно описати наші стосунки, тому мені самій трохи незручно і некомфортно про це говорити, бо я сама не знаю, разом ми чи ні. Але, мабуть, більше так. А тоді в лютому ми просто посварилися, розбіглися, потім знову помирилися", - поділилася шеф-кухарка у коментарі ТСН.ua.

Ольга Мартиновська вийшла у світ з коханим (фото: РБК-Україна)

Що відомо про обранця Ольги Мартиновської

Журналісти РБК-Україна з’ясували, що зараз Ольга Мартиновська зустрічається з Русланом Шибаєвим - відомим засновником ресторанів, популярних серед політичної та бізнес-еліти Києва.

Шибаєв народився у 1972 році в Жовтих Водах. Свій шлях розпочинав досить різноманітно: закінчив у 1994 році Київське військово-повітряне училище, працював учителем фізкультури, барменом, офіціантом та менеджером.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; Мартиновська вперше вийшла у світ з коханим: що про нього відомо (фото)Руслан Шибаєв (фото: instagram.com/shibaevruslan)

У 2007 році разом із партнером відкрив свій перший ресторан у Києві - "Сім п’ятниць", який згодом трансформувався в "Хінкальню" з грузинською кухнею.

Після цього у 2010 році він відкрив ресторан BEEF meat & wine, який став справжнім центром політичних і бізнесових зустрічей столиці.

У 2011 році додав до свого портфоліо винний бар White Wine Bar. Крім того, Руслан був співзасновником мережі "Пивна дума" та закладу "The Burger".

Ресторатор був одружений, наразі розлучений і має дітей.

Руслан Шибаєв (фото: instagram.com/shibaevruslan)

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