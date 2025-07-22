Енн Гетевей показала перше фото зі зйомок фільму "Диявол носить Прада 2"
Голлівудська акторка Енн Гетевей заінтригувала шанувальників, поділившись першим фото зі зйомок продовження культового фільму "Диявол носить Прада".
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її спільну публікацію в Instagram з кіностудією 20th Century Studios.
Що відомо про фільм "Диявол носить Прада 2"
42-річна акторка опублікувала в соціальних мережах фотографію себе в образі Енді Сакс - однієї з головних героїнь "Диявол носить Прада". Це перше офіційне зображення Гетевей у цій ролі.
"Енді Сакс 2025", - лаконічно підписала Гетевей фото.
Зазначимо, що фільм "Диявол носить Прада 2" було вперше анонсовано в липні 2024 року. Студія підтвердила початок виробництва 30 червня 2025 року, опублікувавши короткий ролик в Instagram.
Події у фільмі розгортатимуться через 20 років після оригінальної історії.
Головний редактор журналу Міранда Прістлі стикається з кризою в індустрії друкованих медіа, а її колишня асистентка Емілі працює в люксовому бренді, від якого залежить доля видання.
Прем'єра фільму запланована на 1 травня 2026 року.
Який образ вибрала Гетевей
Акторка постала на фото зі зйомок у стильному образі, який складається з костюмного жилета і штанів.
Костюмний жилет
Зазначимо, що костюмний жилет - тренд цього літа. На фото актриса позує в чорному жилеті з тонкими вертикальними світлими смужками, на ґудзиках, з V-подібним вирізом горловини.
Штани
Широкі, вільного крою, також з тонкими вертикальними смужками, що візуально витягують силует.
Взуття
Чорні ботильйони на підборах із загостреним носком, які доповнюють діловий, але водночас стильний вигляд.
Аксесуари:
- намисто - на шиї в акторки намисто з перлин, що додає образу елегантності та класичного шику
- на правій руці видно кілька каблучок, що підкреслюють увагу до деталей.
Образ поєднує в собі елементи класичного ділового стилю з нотками сучасності та невимушеності. Смугастий візерунок візуально подовжує фігуру, а намисто додає витонченості.
Актриса поділилася першим фото зі зйомок (фото: instagram.com/annehathaway)
Про що фільм "Диявол носить Прада" (2006)
Це комедійна драма режисера Девіда Френкеля за однойменною книжкою Лорен Вайсбергер, яка розповідає про дівчину, яка потрапила на роботу в один із найвпливовіших модних журналів.
Фільм привернув до себе увагу, серед іншого, тим, що, на думку критиків, прототипом однієї з головних героїнь стала Анна Вінтур, редакторка журналу Vogue, відома своїм жорстким стилем керівництва.
"Диявол носить Прада" є одним із рекордсменів за витратами на костюми, які склали близько мільйона доларів.
Меріл Стріп і Енн Гетевей (кадр із "Диявол носить Прада")
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