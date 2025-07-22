Енн Гетевей показала перше фото зі зйомок фільму "Диявол носить Прада 2"

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її спільну публікацію в Instagram з кіностудією 20th Century Studios.

Що відомо про фільм "Диявол носить Прада 2"

42-річна акторка опублікувала в соціальних мережах фотографію себе в образі Енді Сакс - однієї з головних героїнь "Диявол носить Прада". Це перше офіційне зображення Гетевей у цій ролі.

"Енді Сакс 2025", - лаконічно підписала Гетевей фото.

Зазначимо, що фільм "Диявол носить Прада 2" було вперше анонсовано в липні 2024 року. Студія підтвердила початок виробництва 30 червня 2025 року, опублікувавши короткий ролик в Instagram.

Події у фільмі розгортатимуться через 20 років після оригінальної історії.

Головний редактор журналу Міранда Прістлі стикається з кризою в індустрії друкованих медіа, а її колишня асистентка Емілі працює в люксовому бренді, від якого залежить доля видання.

Прем'єра фільму запланована на 1 травня 2026 року.

Який образ вибрала Гетевей

Акторка постала на фото зі зйомок у стильному образі, який складається з костюмного жилета і штанів.

Костюмний жилет

Зазначимо, що костюмний жилет - тренд цього літа. На фото актриса позує в чорному жилеті з тонкими вертикальними світлими смужками, на ґудзиках, з V-подібним вирізом горловини.

Штани

Широкі, вільного крою, також з тонкими вертикальними смужками, що візуально витягують силует.

Взуття

Чорні ботильйони на підборах із загостреним носком, які доповнюють діловий, але водночас стильний вигляд.

Аксесуари:

намисто - на шиї в акторки намисто з перлин, що додає образу елегантності та класичного шику

на правій руці видно кілька каблучок, що підкреслюють увагу до деталей.

Образ поєднує в собі елементи класичного ділового стилю з нотками сучасності та невимушеності. Смугастий візерунок візуально подовжує фігуру, а намисто додає витонченості.

Актриса поділилася першим фото зі зйомок (фото: instagram.com/annehathaway)

Про що фільм "Диявол носить Прада" (2006)

Це комедійна драма режисера Девіда Френкеля за однойменною книжкою Лорен Вайсбергер, яка розповідає про дівчину, яка потрапила на роботу в один із найвпливовіших модних журналів.

Фільм привернув до себе увагу, серед іншого, тим, що, на думку критиків, прототипом однієї з головних героїнь стала Анна Вінтур, редакторка журналу Vogue, відома своїм жорстким стилем керівництва.

"Диявол носить Прада" є одним із рекордсменів за витратами на костюми, які склали близько мільйона доларів.

Меріл Стріп і Енн Гетевей (кадр із "Диявол носить Прада")