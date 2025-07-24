"Вбивства в одній будівлі" повертаються: дата виходу та що відомо про 5 сезон (відео)
Вже скоро прихильників детективної комедії "Вбивства в одній будівлі" потішить новий сезон. Актори серіалу Селена Гомез, Стів Мартін та Мартін Шорт оголосили дату виходу нових серій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це головне тріо з серіалу повідомило у кумедному відео в Instagram.
Коли вийде 5 сезон "Вбивства в одній будівлі"
Продовження серіалу очікується вже цієї осені. Актор серіалу озвучили дату виходу у відеозверненні до фанів зі знімального майданчика.
З гумором та посмішками вони заявили, що глядачі зможуть побачити нові епізоди детективної історії вже 9 вересня 2025 року на Hulu.
"Вбивства в одній будівлі": що відомо про серіал
Англійська назва серіалу - Only Murders in the Building. Це детектив з елементами комедії.
За сюжетом троє сусідів із багатоквартирного будинку в Нью-Йорку обожнюють кримінальні подкасти.
Коли в будівлі стається справжнє вбивство, вони об'єднуються у самостійному розслідуванні та паралельно запускають власне шоу.
Виконавці головних ролей Стів Мартін, Мартін Шорт і Селена Гомес стали хітовим тріо серед глядачів. Завдяки своїй харизмі й гумору вони завоювали чималу фан-базу.
Серіал отримав позитивні відгуки критиків та кілька номінацій на "Еммі". Попередні сезони поєднували кримінальну інтригу з сатирою на світ знаменитостей й соціальних мереж.
Зокрема дії четвертого сезону частково розгорталися в Лос-Анджелесі, а до акторського складу другого плану доєдналися такі зірки, як Меріл Стріп, Єва Лонгорія та Зак Галіфіанакіс.
Що відомо про 5 сезон "Вбивства в одній будівлі"
Hulu замовив п’ятий сезон у вересні минулого року. Дія сюжету знову розгортатиметься навколо загадкового вбивства.
Герої опиняться у центрі розслідування й небезпеки, намагаючись зберегти дружбу й записати ще один хітовий подкаст. Також до касту знову приєднаються зіркові гості - серед таких Рене Зеллвеґер.
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