ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Перша зрада". Кузнєцова згадала, як її кинув зірка "Євробачення" Рибак

П'ятниця 19 вересня 2025 23:08
UA EN RU
"Перша зрада". Кузнєцова згадала, як її кинув зірка "Євробачення" Рибак Саша Рибак відзначився неетичною поведінкою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська акторка Катерина Кузнєцова поділилася неприємними спогадами про роботу з норвезьким співаком та переможцем "Євробачення-2009" Олександром Рибаком.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Кузнєцова пригадала неетичну поведінку Рибака

Болісний досвід співпраці стався під час участі в другому сезоні проєкту "Зірка + зірка" у 2011 році. За словами акторки, програма "вщент розбомбила" її серце.

У ті часи українськими зірками нехтували. Натомість з особливою шаною ставилися до іноземців.

"Обирали для Сашка. Тобто це, знову ж таки, історія меншовартості. Мене брали як актрису, яка вже знялася в різних проєктах, начебто як зірка плюс зірка. Але насправді все було по-іншому, бо "зіркою" був Сашко, і все робилося для нього", - поділилася вона.

&quot;Перша зрада&quot;. Кузнєцова згадала, як її кинув зірка &quot;Євробачення&quot; РибакКузнєцова про скандальну поведінку норвезького артиста (скриншот)

Рибак відзначився неналежною поведінкою. Він ігнорував репетиції та демонстрував зневажливе ставлення до партнерки.

"Продюсери, з якими я вже раніше працювала, на це закривали очі. Це таке, не те що знущання, а конкретна неповага. Коли ти приїжджаєш на репетицію, він не приходить, коли обирає пісні, як хоче рухатися на сцені. А я з характером. Я не розуміла, навіщо я тут сиджу", - розповіла вона.

Найбільшим ударом для Кузнєцової стало рішення Рибака покинути проєкт. Про це він заявив у прямому етері, не попередивши партнерку.

"Під час прямого ефіру він просто сказав: "А я хочу піти з проєкту". Я стою поруч, мені 21 рік. Ти просто розумієш - це перша зрада взагалі. А це була десь четверта програма. Ми вже там щось танцювали, щось заспівали. І це для мене було найстрашніше", - згадала вона.

Акторка наголосила, що головні претензії має не до самого Рибака, а до українських продюсерів, які дозволяли таке ставлення.

"Можна було людині влаштувати "темну" і сказати: "Ось так не можна тут себе поводити".Скоріш за все, у себе в Норвегії він себе так не поводить. І тому від цього було ще болючіше", - поділилася вона.


Хто такий Саша Рибак

Норвезький співак, скрипаль і композитор білоруського походження. Він став відомим у 2009 році, коли переміг на "Євробаченні" з піснею Fairytale.

Після цього Рибак випустив кілька альбомів, активно виступав у Європі та співпрацював із різними артистами.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто