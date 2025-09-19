"Первое предательство". Кузнецова вспомнила, как ее кинул звезда "Евровидения" Рыбак

Как сообщает РБК-Украина , об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Кузнецова вспомнила неэтичное поведение Рыбака

Болезненный опыт сотрудничества произошел во время участия во втором сезоне проекта "Зірка + зірка" в 2011 году. По словам актрисы, программа "вдребезги разбомбила" ее сердце.

В те времена украинскими звездами пренебрегали. Зато с особым уважением относились к иностранцам.

"Выбирали для Саши. То есть это, опять же, история неполноценности. Меня брали как актрису, которая уже снялась в различных проектах, вроде бы как звезда плюс звезда. Но на самом деле все было по-другому, потому что "звездой" был Саша, и все делалось для него", - поделилась она.

Кузнецова о скандальном поведении норвежского артиста (скриншот)

Рыбак отличился неподобающим поведением. Он игнорировал репетиции и демонстрировал пренебрежительное отношение к партнерше.

""Продюсеры, с которыми я уже раньше работала, на это закрывали глаза. Это такое, не то что издевательство, а конкретное неуважение. Когда ты приезжаешь на репетицию, он не приходит, когда выбирает песни, как хочет двигаться на сцене. А я с характером. Я не понимала, зачем я здесь сижу", - рассказала она.

Самым большим ударом для Кузнецовой стало решение Рыбака покинуть проект. Об этом он заявил в прямом эфире, не предупредив партнершу.

"Во время прямого эфира он просто сказал: "А я хочу уйти из проекта". Я стою рядом, мне 21 год. Ты просто понимаешь - это первое предательство вообще. А это была где-то четвертая программа. Мы уже там что-то танцевали, что-то спели. И это для меня было самым страшным", - вспомнила она.

Актриса подчеркнула, что главные претензии имеет не к самому Рыбаку, а к украинским продюсерам, которые позволяли такое отношение.

"Можно было человеку устроить "темную" и сказать: "Вот так нельзя здесь себя вести". Скорее всего, у себя в Норвегии он себя так не ведет. И поэтому от этого было еще больнее", - поделилась она.



Кто такой Саша Рыбак

Норвежский певец, скрипач и композитор белорусского происхождения. Он стал известным в 2009 году, когда победил на "Евровидении" с песней Fairytale.

После этого Рыбак выпустил несколько альбомов, активно выступал в Европе и сотрудничал с различными артистами.