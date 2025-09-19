ua en ru
Рибчинський звернувся до Тоні Матвієнко з неочікуваною заявою: "Ти у небезпеці"

П'ятниця 19 вересня 2025 11:58
Рибчинський звернувся до Тоні Матвієнко з неочікуваною заявою: "Ти у небезпеці" Євген Рибчинський і Тоня Матвієнко (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий композитор та поет Євген Рибчинський заявив, що артистка виконує пісні інших авторів без офіційного дозволу, і через це їй можуть загрожувати серйозні проблеми з законом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Євгена на YouTube-каналі "Балючі теми".

Рибчинський зробив заяву про Тоню Матвієнко

"Є виконавиця, яка піратськи співає, але ми її поки не чіпаємо. Це Тоня Матвієнко. Тому що ці пісні були написані для її мами. До Ніни Митрофанівни в нас у сім'ї таке ставлення, як до рідної людини. До Тоні такого ставлення немає. І в неї будуть проблеми не з нами, а з іншими авторами", - зауважив Рибчинський.

За словами митця, одна з таких пісень - легендарна композиція "Ой, летіли дикі гуси", написана Ігорем Покладом.

Рибчинський наголосив, що спадкоємиця авторських прав - дружина композитора Світлана Поклад - має всі підстави подати в суд на Матвієнко через незаконне використання його творчості.

Рибчинський звернувся до Тоні Матвієнко з неочікуваною заявою: &quot;Ти у небезпеці&quot;Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Тоня в жодному концерті на згадку про Поклада не брала участі, але їздить і співає його пісні. Так не робиться. Це називається шара. Воно на шару дісталося - так чому я повинна комусь щось платити. Вона ще не попадала в такі ситуації. Я відразу Тонечку попереджаю: Тоня, ти в небезпеці", - підкреслив він.

Щоб уникнути можливих суперечок, Євген порадив співачці звернутися безпосередньо до його родини та родини композитора.

"Ти маєш зі Світланою Поклад вирішити це питання. А з родиною Рибчинських ти вирішиш дуже просто. Тобі треба набрати й зустрітися. І все", - резюмував поет.

