"Перша зрада". Кузнєцова згадала, як її кинув зірка "Євробачення" Рибак

Кузнєцова пригадала неетичну поведінку Рибака

Болісний досвід співпраці стався під час участі в другому сезоні проєкту "Зірка + зірка" у 2011 році. За словами акторки, програма "вщент розбомбила" її серце.

У ті часи українськими зірками нехтували. Натомість з особливою шаною ставилися до іноземців.

"Обирали для Сашка. Тобто це, знову ж таки, історія меншовартості. Мене брали як актрису, яка вже знялася в різних проєктах, начебто як зірка плюс зірка. Але насправді все було по-іншому, бо "зіркою" був Сашко, і все робилося для нього", - поділилася вона.

Кузнєцова про скандальну поведінку норвезького артиста (скриншот)

Рибак відзначився неналежною поведінкою. Він ігнорував репетиції та демонстрував зневажливе ставлення до партнерки.

"Продюсери, з якими я вже раніше працювала, на це закривали очі. Це таке, не те що знущання, а конкретна неповага. Коли ти приїжджаєш на репетицію, він не приходить, коли обирає пісні, як хоче рухатися на сцені. А я з характером. Я не розуміла, навіщо я тут сиджу", - розповіла вона.

Найбільшим ударом для Кузнєцової стало рішення Рибака покинути проєкт. Про це він заявив у прямому етері, не попередивши партнерку.

"Під час прямого ефіру він просто сказав: "А я хочу піти з проєкту". Я стою поруч, мені 21 рік. Ти просто розумієш - це перша зрада взагалі. А це була десь четверта програма. Ми вже там щось танцювали, щось заспівали. І це для мене було найстрашніше", - згадала вона.

Акторка наголосила, що головні претензії має не до самого Рибака, а до українських продюсерів, які дозволяли таке ставлення.

"Можна було людині влаштувати "темну" і сказати: "Ось так не можна тут себе поводити".Скоріш за все, у себе в Норвегії він себе так не поводить. І тому від цього було ще болючіше", - поділилася вона.



Хто такий Саша Рибак

Норвезький співак, скрипаль і композитор білоруського походження. Він став відомим у 2009 році, коли переміг на "Євробаченні" з піснею Fairytale.

Після цього Рибак випустив кілька альбомів, активно виступав у Європі та співпрацював із різними артистами.