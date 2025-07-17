"Подпольный стендап" и компания Вакарчука получили статус критически важных: кто еще в списке
Министерство культуры и стратегических коммуникаций признало проект "Подпольный стендап", компанию Святослава Вакарчука "Суперсимметрия", а также другие культурные организации и медиа критически важными.
Какие еще компании попали в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Согласно приказам, выданным в период с 9 мая по 16 июля, статус критически важных получили компания ООО "Суперсимметрия" (владеющая правами на произведения группы "Океан Эльзы", основанная Святославом Вакарчуком) и ООО "Подпольный стендап" (украинский стендап-проект), основанный комиком Святославом Загайкевичем.
Эти организации признаны отвечающими критериям предприятий, которые имеют важное значение для функционирования экономики, жизнедеятельности населения и потребностей обороны в особый период.
Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Статус критически важных также предоставлен таким компаниям:
- ООО "Украинская радио группа"
- ГП "Национальный центр Александра Довженко"
- Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко
- ООО "ВИЖН 4" (канал "Бигуди")
- ООО "ВИЖН 1+1" (канал "1+1 Украина")
- ООО "Буковинская волна" (радиостанция "Буковинская волна")
- АО "Харьковская книжная фабрика "Глобус"
- ООО "Медиацентр "Вести"
- ООО "Издательский центр "Академия" (издательство "Академия")
- ООО "Фирма "Антология" (издательство "Антология")
- ООО "Дидживан" (УНИАН ТВ)
- ООО "Информационное агентство "Интерфакс-Украина"
- ООО "Консалтинговая фирма "Веданта-эксперт"
- ООО "Нью фридом"
- ООО "Поларт"
- ООО "Новый горизонт"
- ООО "НФ"
- ООО "ПКА Групп"
- ООО "Диджиталс солюшнс"
- ООО "СЭС Сириус Украина".
Напомним, в конце ноября 2024 года правительство обнародовало постановление №1332, которое предусматривает обновленный порядок бронирования от мобилизации через государственный портал "Дія".
7 февраля этого года Министерство культуры утвердило новые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для национальной экономики в сферах культуры и информации.
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